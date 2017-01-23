الشاب رشدي يكشف كل أسراره في "هذه حياتي" على "الشروق": "تزعزع خاطري.." أغنيتي وليست للشاب مامي!!

قال فنان الأغنية السطايفية الشاب رشدي إن الأغنية التي جلبت له الحظ في كامل مسيرته الفنية، هي أغنية "يا ميمونة"، مضيفا لدى نزوله ضيفا على برنامج "هذه حياتي" على قناة "الشروق العامة"، أن أغنية "تزعزع خاطري نصّ الليل" التي اشتهر بها الشاب مامي هي أغنيته وهي مسجلة باسمه وأن أمير الراي قام بالسطو عليها!!

كلام الشاب رشدي جاء لدى استضافته في برنامج "هذه حياتي" للزميل الصحفي توفيق فضيل، المقرر أن يتم بثه مساء هذا الأربعاء اعتبارا من الساعة التاسعة ليلا على شاشة "الشروق العامة"، حيث قال رشدي إنه يعتز بالمسيرة الفنية التي حققها، وإن أغنيته الشهيرة "يا ميمونة" هي أكثر أغنية نجح بها وحققت نسبة مشاهدة عالية، رغم أنه قدم الكثير في السابق، حيث من المتوقع أن يكشف سبب غيابه أو تغييبه منذ تلك الفترة وحتى اليوم، وهل تدخلت بعض الأطراف لعرقلة نجاحه بعدما بات يقلق جهات بعينها؟!

حلقة "هذه حياتي" مع الشاب رشدي تأتي بعد الحلقة الأولى مع المعلمة صباح من بريكة، التي حققت نسبة مشاهدة كبيرة، علما أن حلقة رشدي بدأت تجلب الكثير من التعليقات حولها وحتى قبل بثها، على غرار ما كتبه أحد المشاهدين على الصفحة الشخصية للزميل توفيق فضيل، حيث قال إن رشيد هو "زعيم الأغنية السطايفية وشكر البرنامج ومعده على تسليط الضوء مجددا على مثل هذه الأسماء التي يراد تغييبها عن الساحة الفنية".

في حين كتب معلق آخر أن الشاب رشدي من العلمة ومع ذلك فهو ينتظر حلقة خاصة عن الفنان صالح العلمي أيضا!!

يشار إلى أن حلقة الشاب رشدي سيكشف من خلالها هذا الأخير الكثير من الأسرار، خصوصا أن مسيرته الفنية تمتد إلى سنوات التسعينيات، وتقرّب خلالها من العديد من الأسماء على غرار المرحوم الشاب حسني.