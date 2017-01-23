الشاب نصرو من الولايات المتحدة الأمريكية: سأقاضي كل لص سرق أغنياتي وسأسترجع حقي بالقانون!

بعد مرور أقل مـن شهرين، على قراره اعتزال الكتابة على موقع التواصل الاجـتماعي "فايسبوك"، وتوكيله "أدمن (مشرف على الصفحة) لإدارة حسابه، خرج الشاب نصرو المُقيم في الولايات المتحدة الأمريكية ليتوعد من سرقوا حقوقه الفنية بالمتابعة القانونية، في إشارة لأغانيه التي استغل البعض غيابه عن أرض الوطن وراح يسجلوها باسمه في الديوان الوطني لحقوق المؤلف؟؟.

وكتب نصرو منشورا عبر صفحته على "فايسبوك" جاء فيه: "ألفت 80 ٪‏ من أغانيا ولحنت 40 ٪‏ منها، قبل أن أكتشف أن بعض اللصوص في الجزائر وفرنسا أسقطوا حقي على ما يعتبر قانونا حق بالنسبة لي.. فمنهم من ادعى أنه مؤلف تلك الأغاني أو ملحنها.. المهم الرسالة التي أبعث بها لهؤلاء: إن أي خائن، أي كاذب، سوف يدفع الثمن.. قريبا نصرو يعود لأرض الوطن ويعيد حقه بيده وبالقانون.. تبا لكم يا أيها اللصوص" ما يؤكد أن الشاب نصرو عائد إلى الجزائر قريبا.

من جهة أخرى، نشر نصرو على نفس الصفحة، مقطع "فيديو" للفنان المغربي سعد المجرد وهو يصلي ويقرأ سورة "الضحى" في إشارة واضحة لتضامنه معه، علما أن المقطع ذاته كان قد نشره طبيب الأسنان الخليجي مجد ناجي، حيث معروف أن الشاب نصرو يرتبط بصداقة مع المجرد الذي التقاه عام 2010 في الولايات المتحدة الأمريكية، كما أن سعد سبق أن صرّح وهو بالجزائر منذ سنتين، أنه اتفق مع نصرو على تسجيل "ديو"، إلا أن المشروع لم ير النور بسبب وضع اسم "المجرد" على قائمة المقبوض عليهم في حال دخوله الولايات المتحدة الأمريكية، حيث معروف أن المجرد مُتابع في قضية اغتصاب وتعنيف بالولايات المتحدة.