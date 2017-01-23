تمكنت قوات الشرطة بالأمن الحضري الرابع بأمن ولاية بجاية مؤخرا، من إيقاف شخص خطير إثر الاشتباه فيه، المتهم كان على متن سيارة من نوع" بولو"، بعد إيقافه على مستوى حي "إيديمكو" وسط مدينة بجاية تم تحويله إلى المصلحة للتحري معه أين تبين أنه محل نشرتي بحث صادرتين عن محكمتي البويرة والمنصورة، وكذا محل أمر بالقبض صادر عن محكمة واسيف بولاية تيزي وزو إثر تورطه في قضايا الحيازة والمتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية ويتعلق الأمر بالمدعو" س.ع"، يبلغ من العمر 33 سنة يقيم بمدينة البويرة
وبعد إتخاذ كافة الإجراءات القانونية تم القيام بتفتيش مسكن هذا الأخير أين تم العثور بداخله على بطاقات هوية "بطاقة التعريف الوطنية ورخصة السياقة" مزورة كان يستعملها في عملية تضليل السلطات الأمنية لتجنب إيقافه بالاضافة الى مبلغ من المال بالعملة الوطنية وكذا مبلغ أخر بالعملة الصعبة الأورو، كما تم العثور بداخل هاتفه النقال على صور مهينة لهيئات نظامية، إضافة إلى حيازته لمناظير ممنوعة الاستعمال.
ملف جزائي أنجز ضده لأجل التزوير وإستعمال المزور في وثائق تصدرها إدارة عمومية، إنتحال هوية الغير بإستعمال وثائق رسمية، مخالفة التنظيم والتشريع الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، حيث تم تقديمه أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة بجاية المختصة إقليميا، الذي أحاله الى المحاكمة الفورية وأصدر في حقه أمر إيداع.
.. وحالتا انتحار في يوم واحد
اهتزت ولاية بجاية، الإثنين، مرة أخرى على وقع أخبار الانتحار، بعدما سجلت حالتي انتحار في ظرف يوم واحد، الأولى وقعت ببلدية برباشة بعدما أقدم شخص يبلغ من العمر 42 سنة، أب لأربع أطفال على وضع حد لحياته لأسباب تبقى مجهولة، أما الحادثة الثانية فقد وقعت بمنطقة احدادن بمدينة بجاية بعدما أقدمت سيدة في ربيعها الـ28 على الانتحار في ظروف جد غامضة، ليرتفع بذلك عدد المنتحرين بالولاية منذ مطلع العام الجاري الى خمسة حالات 3 رجال وامرأتان.
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توقيف مطلوب بحوزته مناظير وصور مهينة لهيئات نظامية ببجاية
ع. تڤمونت
تمكنت قوات الشرطة بالأمن الحضري الرابع بأمن ولاية بجاية مؤخرا، من إيقاف شخص خطير إثر الاشتباه فيه، المتهم كان على متن سيارة من نوع" بولو"، بعد إيقافه على مستوى حي "إيديمكو" وسط مدينة بجاية تم تحويله إلى المصلحة للتحري معه أين تبين أنه محل نشرتي بحث صادرتين عن محكمتي البويرة والمنصورة، وكذا محل أمر بالقبض صادر عن محكمة واسيف بولاية تيزي وزو إثر تورطه في قضايا الحيازة والمتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية ويتعلق الأمر بالمدعو" س.ع"، يبلغ من العمر 33 سنة يقيم بمدينة البويرة
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وبعد إتخاذ كافة الإجراءات القانونية تم القيام بتفتيش مسكن هذا الأخير أين تم العثور بداخله على بطاقات هوية "بطاقة التعريف الوطنية ورخصة السياقة" مزورة كان يستعملها في عملية تضليل السلطات الأمنية لتجنب إيقافه بالاضافة الى مبلغ من المال بالعملة الوطنية وكذا مبلغ أخر بالعملة الصعبة الأورو، كما تم العثور بداخل هاتفه النقال على صور مهينة لهيئات نظامية، إضافة إلى حيازته لمناظير ممنوعة الاستعمال.
ملف جزائي أنجز ضده لأجل التزوير وإستعمال المزور في وثائق تصدرها إدارة عمومية، إنتحال هوية الغير بإستعمال وثائق رسمية، مخالفة التنظيم والتشريع الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، حيث تم تقديمه أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة بجاية المختصة إقليميا، الذي أحاله الى المحاكمة الفورية وأصدر في حقه أمر إيداع.
.. وحالتا انتحار في يوم واحد
اهتزت ولاية بجاية، الإثنين، مرة أخرى على وقع أخبار الانتحار، بعدما سجلت حالتي انتحار في ظرف يوم واحد، الأولى وقعت ببلدية برباشة بعدما أقدم شخص يبلغ من العمر 42 سنة، أب لأربع أطفال على وضع حد لحياته لأسباب تبقى مجهولة، أما الحادثة الثانية فقد وقعت بمنطقة احدادن بمدينة بجاية بعدما أقدمت سيدة في ربيعها الـ28 على الانتحار في ظروف جد غامضة، ليرتفع بذلك عدد المنتحرين بالولاية منذ مطلع العام الجاري الى خمسة حالات 3 رجال وامرأتان.