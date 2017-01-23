أغلقت العائلات القاطنة بحي مليكة قايد بالحراش صبيحة الثلاثاء، الطريق المؤدي إلى كوسيدار ومصنع الاسمنت، احتجاجا منها على الحالة التي عاشتها والمتزامنة مع السقوط الكثيف للأمطار التي أدت إلى تضرر كبير على مستوى بناياتها الهشة بعدما سجل انهيار سقف إحدى العمارات.
وحسب ممثل حي قايد مليكة بالحراش، فإن أوضاعهم لا تطاق داخل سكنات هشة تعود للفترة الاستعمارية، أغلبها تعرضت للتشقق في حين تسربت مياه الأمطار الأخيرة بشكل كبير داخلها، أدت إلى انهيار سقف إحدى العمارات. ما دفع بالسكان إلى الخروج للشارع بعدما اشتد عليهم الخطر لاسيما وأنهم يجاورون الوادي، وكان السكان قد طالبوا بالترحيل مرارا ولم يتم الرد على طلباتهم لغاية الساعة. من جهتهم عاش قاطنو حي الحميز بشرق العاصمة أمس، حالة من الهلع اثر ارتفاع منسوب مياه وادى الحميز الذي بلغ سكناتهم القصديرية مخلفا أضرارا كبيرة في الممتلكات والأغراض المنزلية.
ولم تسلم العديد من طرقات العاصمة الثلاثاء، من الانسداد بسبب ارتفاع منسوب مياه الأمطار المتساقطة مثلما حل بطريق بابا علي الرابط بين العاصمة باتجاه البليدة مخلفا زحمة مرورية خانقة كما ارتفع منسوب وادى مزفران الرابط بين تيبازة والعاصمة، ما أدى لإجلاء العائلات القاطنة بالقرب منه، في حين سجل انهيار جدار في حي بانوراما بحسين داي ولم يخلف إصابات.
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سكان مليكة قايد بالحراش ووادى الحميز ينتفضون ويطالبون الترحيل
راضية مرباح
أغلقت العائلات القاطنة بحي مليكة قايد بالحراش صبيحة الثلاثاء، الطريق المؤدي إلى كوسيدار ومصنع الاسمنت، احتجاجا منها على الحالة التي عاشتها والمتزامنة مع السقوط الكثيف للأمطار التي أدت إلى تضرر كبير على مستوى بناياتها الهشة بعدما سجل انهيار سقف إحدى العمارات.
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وحسب ممثل حي قايد مليكة بالحراش، فإن أوضاعهم لا تطاق داخل سكنات هشة تعود للفترة الاستعمارية، أغلبها تعرضت للتشقق في حين تسربت مياه الأمطار الأخيرة بشكل كبير داخلها، أدت إلى انهيار سقف إحدى العمارات. ما دفع بالسكان إلى الخروج للشارع بعدما اشتد عليهم الخطر لاسيما وأنهم يجاورون الوادي، وكان السكان قد طالبوا بالترحيل مرارا ولم يتم الرد على طلباتهم لغاية الساعة. من جهتهم عاش قاطنو حي الحميز بشرق العاصمة أمس، حالة من الهلع اثر ارتفاع منسوب مياه وادى الحميز الذي بلغ سكناتهم القصديرية مخلفا أضرارا كبيرة في الممتلكات والأغراض المنزلية.
ولم تسلم العديد من طرقات العاصمة الثلاثاء، من الانسداد بسبب ارتفاع منسوب مياه الأمطار المتساقطة مثلما حل بطريق بابا علي الرابط بين العاصمة باتجاه البليدة مخلفا زحمة مرورية خانقة كما ارتفع منسوب وادى مزفران الرابط بين تيبازة والعاصمة، ما أدى لإجلاء العائلات القاطنة بالقرب منه، في حين سجل انهيار جدار في حي بانوراما بحسين داي ولم يخلف إصابات.