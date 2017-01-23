أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، قذائف مدفعية استهدفت موقعاً لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في جنوب قطاع غزة، بعد إطلاق نار على دورية إسرائيلية، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس نقلاً عن جيش الاحتلال.
وأعلن جيش الاحتلال في بيان، إنه رداً على إطلاق نار باتجاه دورية "روتينية" إسرائيلية على طول الحدود "استهدفت الدبابات موقعاً لحماس في جنوب قطاع غزة".
من جهتها، أكدت وزارة الداخلية التابعة لحركة حماس، أن ثلاث قذائف مدفعية إسرائيلية أطلقت باتجاه "نقطة رصد" قرب مخيم المغازي للاجئين، من دون سقوط ضحايا.
وشهد قطاع غزة المحاصر ثلاث حروب مدمرة بين العامين 2008 و2014 شنها جيش الاحتلال على الفصائل الفلسطينية منذ سيطرة حماس على القطاع العام 2007.
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قوات الاحتلال تقصف موقعاً لحماس جنوب غزة
وكالات - الشروق أونلاين
أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، قذائف مدفعية استهدفت موقعاً لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في جنوب قطاع غزة، بعد إطلاق نار على دورية إسرائيلية، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس نقلاً عن جيش الاحتلال.
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وأعلن جيش الاحتلال في بيان، إنه رداً على إطلاق نار باتجاه دورية "روتينية" إسرائيلية على طول الحدود "استهدفت الدبابات موقعاً لحماس في جنوب قطاع غزة".
من جهتها، أكدت وزارة الداخلية التابعة لحركة حماس، أن ثلاث قذائف مدفعية إسرائيلية أطلقت باتجاه "نقطة رصد" قرب مخيم المغازي للاجئين، من دون سقوط ضحايا.
وشهد قطاع غزة المحاصر ثلاث حروب مدمرة بين العامين 2008 و2014 شنها جيش الاحتلال على الفصائل الفلسطينية منذ سيطرة حماس على القطاع العام 2007.