لم يتبق أمام وزراء حزب جبهة التحرير الوطني الـ14 سوى 5 أيام فقط، من أجل تحديد مصريهم بين البقاء في الحكومة أو تقديم استقالتهم للوزير الأول وإيداع ملفات للترشح ضمن قوائم الأفلان لخوض غمار تشريعات ماي 2017.
ويعيش أغلب وزراء الحكومة المنتمين إلى حزب الأفلان حالة من الترقب بعد انطلاق العد التنازلي لتاريخ إيداع ملفات الترشح والتي حددتها قيادة الحزب بـ30 جانفي الجاري كآخر أجل قبل الشروع في مرحلة تقييم قوائم الترشيحات التي ستنطلق يوم 7 فيفري القادم.
ولعل من بين أكبر العراقيل التي تواجه الوزراء في الحكومة والراغبين في الترشح على رأس القوائم الانتخابية بولاياتهم، الشروط المسبقة التي وضعها الأمين العام للأفلان جمال ولد عباس، عندما أكد في تصريح سابق له أنه يتعين على كل وزير في الحكومة الحصول على ترخيص من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بصفته رئيسا شرفيا للحزب للترشح ضمن قوائمه، وبعدها تقديم استقالته للوزير الأول عبد المالك سلال، قبل المرور إلى المرحلة النهائية والمتمثلة في الظفر بترخيص من القسمة التي ينتمي إليها كل وزير في ولايته، وهنا يقع مربط الفرس على اعتبار أن هذا الأمر سيخلق بلبلة وسط المناضلين الذين يرون أنفسهم الأحق بترؤس قوائم الترشيحات وليس الوزراء الذين لم تطأ أقدامهم يوما القسمات واقتصر انتماؤهم للحزب في بطاقات الانخراط التي يحوزونها.
وعلمت "الشروق" من مصادر مطلعة أن عددا معتبرا من الوزراء قد فصل في أمر مشاركته في الانتخابات القادمة لدخول البرلمان، على غرار وزير الفلاحة، الصحة، ووزير النقل، إضافة إلى عبد القادر والي، وزير السياحة، وزير التعليم العالي، ووزير الشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل.
وعلى عكس الأفلان، أعطى غريمه في الموالاة التجمع الوطني الديمقراطي، الحرية الكاملة لمناضليه من الوزراء في الترشح من عدمه ولم يتم تقييدهم بتاريخ معين كما لم يشترط عليهم شروطا مسبقة للترشح ضمن قوائمه الانتخابية.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
شارك برأيك
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
الأكثر تفاعلا
1انضمام المغرب للإتحاد الإفريقي مرهون بإعترافه بالبوليزاريو!
2الطياران بتكوين ضعيف والمساعدة تعمل في روضة أطفال
3بن شريف فشل في "تصفية" شعباني وهكذا سقط في قبضة بومدين
4مقري "يتضامن" مع بن فليس
5"الأحمدية" تهرّب زكاة الجزائريين وأموال الصدقات إلى الخارج!
Français English
الرأي
حبيب راشدين
الجرح والتعديل في "روايات" المصفوفة
عبد الرزاق قسوم
أنشودة الثلج والمطر
أبو بكر خالد سعد الله
تحية رياضياتية لوالي المدية
جمال لعلامي
شكون أحنا..!
قادة بن عمار
آمنوا بالله ثمّ موتوا بردا!
سليم قلالة
الطوائف الجديدة.. ما تُخفيه أخطر!
سهيل الخالدي
قيم العرب والأمازيغ
جمال لعلامي
ليمن نشتكيو؟
صالح عوض
السُّوريون وجها لوجه
محمد الهادي الحسني
فلسفة الغرور
الفيديو
ترامب ينهي مشاركة بلاده في اتفاقية التبادل الحر عبر المحيط الهادئ
امرأة آسيوية تعتدي على مسلمة بجامعة أستراليا
شاهد كيف يعامل كل من أوباما وترامب زوجته؟!
عسكر الجزائر يعطّلون الحواسيب الكورية في استحقاق بطولة العالم
من هو يحيى جامع الذي يرفض التخلي عن السلطة في غامبيا؟
فك العزلة عن بعض الطرقات واستمرار غلق أخرى بسبب الثلوج
تدريبات المنتخب الوطني الجزائري قبل مباراة تونس
فصائل فلسطينية تتفق في موسكو على تشكيل حكومة وحدة وطنية
بالفيديو.. شاب يصفع رئيس وزراء فرنسا أمام الملأ
قطار يسبب توتراً في كوسوفو.. لماذا؟
5 أيام أمامهم لاتخاذ القرار النهائي بالترشح للانتخابات
14 وزيرا في الأفلان تائه بين الإستقالة والبرلمان
إيمان عويمر
لم يتبق أمام وزراء حزب جبهة التحرير الوطني الـ14 سوى 5 أيام فقط، من أجل تحديد مصريهم بين البقاء في الحكومة أو تقديم استقالتهم للوزير الأول وإيداع ملفات للترشح ضمن قوائم الأفلان لخوض غمار تشريعات ماي 2017.
تغطيات ذات صلة
14 وزيرا في الأفلان تائه بين الإستقالة والبرلمان
انعقاد مجلس وزاري الأربعاء وهذا أهمّ ما سيتناوله !
رؤوس القوائم تشعل "حروبا" داخل الأحزاب!
"الأحمدية" تهرّب زكاة الجزائريين وأموال الصدقات إلى الخارج!
1520 موقع لتجنيد جزائريين لصالح داعش والأحمدية وعبدة الشياطين
ويعيش أغلب وزراء الحكومة المنتمين إلى حزب الأفلان حالة من الترقب بعد انطلاق العد التنازلي لتاريخ إيداع ملفات الترشح والتي حددتها قيادة الحزب بـ30 جانفي الجاري كآخر أجل قبل الشروع في مرحلة تقييم قوائم الترشيحات التي ستنطلق يوم 7 فيفري القادم.
ولعل من بين أكبر العراقيل التي تواجه الوزراء في الحكومة والراغبين في الترشح على رأس القوائم الانتخابية بولاياتهم، الشروط المسبقة التي وضعها الأمين العام للأفلان جمال ولد عباس، عندما أكد في تصريح سابق له أنه يتعين على كل وزير في الحكومة الحصول على ترخيص من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بصفته رئيسا شرفيا للحزب للترشح ضمن قوائمه، وبعدها تقديم استقالته للوزير الأول عبد المالك سلال، قبل المرور إلى المرحلة النهائية والمتمثلة في الظفر بترخيص من القسمة التي ينتمي إليها كل وزير في ولايته، وهنا يقع مربط الفرس على اعتبار أن هذا الأمر سيخلق بلبلة وسط المناضلين الذين يرون أنفسهم الأحق بترؤس قوائم الترشيحات وليس الوزراء الذين لم تطأ أقدامهم يوما القسمات واقتصر انتماؤهم للحزب في بطاقات الانخراط التي يحوزونها.
وعلمت "الشروق" من مصادر مطلعة أن عددا معتبرا من الوزراء قد فصل في أمر مشاركته في الانتخابات القادمة لدخول البرلمان، على غرار وزير الفلاحة، الصحة، ووزير النقل، إضافة إلى عبد القادر والي، وزير السياحة، وزير التعليم العالي، ووزير الشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل.
وعلى عكس الأفلان، أعطى غريمه في الموالاة التجمع الوطني الديمقراطي، الحرية الكاملة لمناضليه من الوزراء في الترشح من عدمه ولم يتم تقييدهم بتاريخ معين كما لم يشترط عليهم شروطا مسبقة للترشح ضمن قوائمه الانتخابية.