يجري وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الجمعة، محادثات مع ممثلين للمعارضة السورية، كما أعلنت موسكو، الأربعاء، لكن لم تعرف تفاصيل عن المجموعات التي ستحضر.
ويأتي الاجتماع بعد يومين من محادثات السلام حول سوريا بين وفدي النظام والفصائل المعارضة في عاصمة كازاخستان أستانة والتي انتهت، الثلاثاء، بدون تحقيق تقدم كبير.
وأكدت متحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية اللقاء، لكن بدون تحديد المجموعات المعارضة التي ستتمثل فيها.
من جهته، قال مفاوض من فصائل المعارضة التي حضرت محادثات أستانة، إنه لم يتم تلقي دعوة بعد لحضور اللقاء مع لافروف، لكنه لم يستبعد المشاركة في حال وجهت الدعوة.
وقال عضو وفد المعارضة إلى أستانة فارس بيوش لوكالة فرانس برس من إسطنبول التي وصلها بعد مغادرة الوفد، صباح الأربعاء، عاصمة كازاخستان "لم نستلم دعوة".
وأضاف أن "المشكلة ليس بالدعوة بل بموضوع اللقاء. إذا كان الموضوع وطنياً وجاداً نذهب إلى آخر الدنيا".
وكانت روسيا وتركيا وإيران، الدول الراعية لمحادثات السلام في أستانة، اتفقت، الثلاثاء، على إنشاء "آلية" ثلاثية لتطبيق ومراقبة وقف إطلاق النار في سوريا، لكن بدون إعطاء تفاصيل ملموسة عن كيفية عملها.
وكان من المرتقب أن يعقد وفدا النظام والفصائل المعارضة في أستانة أول محادثات مباشرة بينهما منذ اندلاع النزاع في 2011، لكن المعارضة رفضت ذلك وسط تبادل الاتهامات فيما اضطر الوسطاء للقيام بجولات مكوكية بين الطرفين.
وإذا كانت روسيا غيرت بشكل جذري الوضع في سوريا من خلال تدخلها العسكري في خريف عام 2015، وخصوصاً تمكن الجيش السوري من استعادة حلب ما شكل أكبر انتصار للنظام منذ بدء الحرب، إلا أن مبادراتها لإرساء السلام تواجه صعوبات.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
شارك برأيك
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
الأكثر تفاعلا
1ترامب يأمر بحظر دخول اللاجئين
2حشود أمنية مصرية مقابل دعوات محدودة للتظاهر
3عشرات القتلى في معارك قرب المخا في اليمن
4حماس تحذر من نقل السفارة الأمريكية إلى القدس
5المساجد لحشد 5 ملايين صوت وتشجيع المسلمين على الانتخاب بفرنسا
Français English
الرأي
حبيب راشدين
الجرح والتعديل في "روايات" المصفوفة
عبد الرزاق قسوم
أنشودة الثلج والمطر
أبو بكر خالد سعد الله
تحية رياضياتية لوالي المدية
جمال لعلامي
شكون أحنا..!
قادة بن عمار
آمنوا بالله ثمّ موتوا بردا!
سليم قلالة
الطوائف الجديدة.. ما تُخفيه أخطر!
سهيل الخالدي
قيم العرب والأمازيغ
جمال لعلامي
ليمن نشتكيو؟
صالح عوض
السُّوريون وجها لوجه
محمد الهادي الحسني
فلسفة الغرور
الفيديو
ترامب ينهي مشاركة بلاده في اتفاقية التبادل الحر عبر المحيط الهادئ
امرأة آسيوية تعتدي على مسلمة بجامعة أستراليا
شاهد كيف يعامل كل من أوباما وترامب زوجته؟!
عسكر الجزائر يعطّلون الحواسيب الكورية في استحقاق بطولة العالم
من هو يحيى جامع الذي يرفض التخلي عن السلطة في غامبيا؟
فك العزلة عن بعض الطرقات واستمرار غلق أخرى بسبب الثلوج
تدريبات المنتخب الوطني الجزائري قبل مباراة تونس
فصائل فلسطينية تتفق في موسكو على تشكيل حكومة وحدة وطنية
بالفيديو.. شاب يصفع رئيس وزراء فرنسا أمام الملأ
قطار يسبب توتراً في كوسوفو.. لماذا؟
لافروف يلتقي ممثلين عن المعارضة السورية في موسكو الجمعة
وكالات - الشروق أونلاين
يجري وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الجمعة، محادثات مع ممثلين للمعارضة السورية، كما أعلنت موسكو، الأربعاء، لكن لم تعرف تفاصيل عن المجموعات التي ستحضر.
تغطيات ذات صلة
الكويت تعدم سبعة أشخاص بينهم عضو في الأسرة الحاكمة
13 قتيلاً في هجوم لحركة الشباب على فندق في مقديشو
لافروف يلتقي ممثلين عن المعارضة السورية في موسكو الجمعة
قوات الاحتلال تقصف موقعاً لحماس جنوب غزة
ترامب يأمر بحظر دخول اللاجئين
ويأتي الاجتماع بعد يومين من محادثات السلام حول سوريا بين وفدي النظام والفصائل المعارضة في عاصمة كازاخستان أستانة والتي انتهت، الثلاثاء، بدون تحقيق تقدم كبير.
وأكدت متحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية اللقاء، لكن بدون تحديد المجموعات المعارضة التي ستتمثل فيها.
من جهته، قال مفاوض من فصائل المعارضة التي حضرت محادثات أستانة، إنه لم يتم تلقي دعوة بعد لحضور اللقاء مع لافروف، لكنه لم يستبعد المشاركة في حال وجهت الدعوة.
وقال عضو وفد المعارضة إلى أستانة فارس بيوش لوكالة فرانس برس من إسطنبول التي وصلها بعد مغادرة الوفد، صباح الأربعاء، عاصمة كازاخستان "لم نستلم دعوة".
وأضاف أن "المشكلة ليس بالدعوة بل بموضوع اللقاء. إذا كان الموضوع وطنياً وجاداً نذهب إلى آخر الدنيا".
وكانت روسيا وتركيا وإيران، الدول الراعية لمحادثات السلام في أستانة، اتفقت، الثلاثاء، على إنشاء "آلية" ثلاثية لتطبيق ومراقبة وقف إطلاق النار في سوريا، لكن بدون إعطاء تفاصيل ملموسة عن كيفية عملها.
وكان من المرتقب أن يعقد وفدا النظام والفصائل المعارضة في أستانة أول محادثات مباشرة بينهما منذ اندلاع النزاع في 2011، لكن المعارضة رفضت ذلك وسط تبادل الاتهامات فيما اضطر الوسطاء للقيام بجولات مكوكية بين الطرفين.
وإذا كانت روسيا غيرت بشكل جذري الوضع في سوريا من خلال تدخلها العسكري في خريف عام 2015، وخصوصاً تمكن الجيش السوري من استعادة حلب ما شكل أكبر انتصار للنظام منذ بدء الحرب، إلا أن مبادراتها لإرساء السلام تواجه صعوبات.