وكان مقاتلو الشباب قد هاجموا بسيارة ملغومة بوابة الفندق الذي يقيم فيه سياسيون في العادة.
وذكرت الشرطة وشهود، أن معركة بالأسلحة النارية اندلعت حينما اقتحم المقاتلون الفندق ووقع انفجار آخر في المنطقة بعد ذلك بقليل. وأصيب عدة أشخاص ونقلوا إلى المستشفى.
وقال تقرير لإذاعة الأندلس التي ترتبط بحركة الشباب: "هاجم مجاهدون مسلحون تسليحاً جيداً الفندق ويقاتلون الآن بداخله".
ودأبت حركة الشباب - التي كانت حتى عام 2011 تسيطر على مقديشو ومعظم أنحاء الصومال - على تنفيذ هجمات بقنابل وأسلحة نارية في العاصمة وتقول إنها تريد الإطاحة بالحكومة المدعومة من الغرب وفرض تفسيرها المتشدد للإسلام.
وخلال العامين الماضيين أخرجت حملة شنتها قوات الإتحاد الإفريقي والقوات الصومالية الحركة من معاقل رئيسية في المدن، لكنها لا تزال تنفذ هجماتها انطلاقاً من قواعدها في المناطق الريفية.
وقال الرائد علي حسين من قوة الشرطة بالموقع لوكالة رويترز للأنباء قبل قليل من سماع دوي انفجار ثان في المنطقة "هناك إطلاق للنار". ولحقت أضرار ببعض المحلات القريبة من موقع الانفجار.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
شارك برأيك
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
الأكثر تفاعلا
1ترامب يأمر بحظر دخول اللاجئين
2حشود أمنية مصرية مقابل دعوات محدودة للتظاهر
3عشرات القتلى في معارك قرب المخا في اليمن
4حماس تحذر من نقل السفارة الأمريكية إلى القدس
5المساجد لحشد 5 ملايين صوت وتشجيع المسلمين على الانتخاب بفرنسا
Français English
الرأي
حبيب راشدين
الجرح والتعديل في "روايات" المصفوفة
عبد الرزاق قسوم
أنشودة الثلج والمطر
أبو بكر خالد سعد الله
تحية رياضياتية لوالي المدية
جمال لعلامي
شكون أحنا..!
قادة بن عمار
آمنوا بالله ثمّ موتوا بردا!
سليم قلالة
الطوائف الجديدة.. ما تُخفيه أخطر!
سهيل الخالدي
قيم العرب والأمازيغ
جمال لعلامي
ليمن نشتكيو؟
صالح عوض
السُّوريون وجها لوجه
محمد الهادي الحسني
فلسفة الغرور
الفيديو
ترامب ينهي مشاركة بلاده في اتفاقية التبادل الحر عبر المحيط الهادئ
امرأة آسيوية تعتدي على مسلمة بجامعة أستراليا
شاهد كيف يعامل كل من أوباما وترامب زوجته؟!
عسكر الجزائر يعطّلون الحواسيب الكورية في استحقاق بطولة العالم
من هو يحيى جامع الذي يرفض التخلي عن السلطة في غامبيا؟
فك العزلة عن بعض الطرقات واستمرار غلق أخرى بسبب الثلوج
تدريبات المنتخب الوطني الجزائري قبل مباراة تونس
فصائل فلسطينية تتفق في موسكو على تشكيل حكومة وحدة وطنية
بالفيديو.. شاب يصفع رئيس وزراء فرنسا أمام الملأ
قطار يسبب توتراً في كوسوفو.. لماذا؟
13 قتيلاً في هجوم لحركة الشباب على فندق في مقديشو
رويترز - الشروق أونلاين
قالت الشرطة الصومالية، إن 13 شخصاً على الأقل قتلوا عندما اقتحم مقاتلون من حركة الشباب الصومالية المتشددة فندقاً في العاصمة مقديشو، الأربعاء.
تغطيات ذات صلة
الكويت تعدم سبعة أشخاص بينهم عضو في الأسرة الحاكمة
13 قتيلاً في هجوم لحركة الشباب على فندق في مقديشو
لافروف يلتقي ممثلين عن المعارضة السورية في موسكو الجمعة
قوات الاحتلال تقصف موقعاً لحماس جنوب غزة
ترامب يأمر بحظر دخول اللاجئين
وكان مقاتلو الشباب قد هاجموا بسيارة ملغومة بوابة الفندق الذي يقيم فيه سياسيون في العادة.
وذكرت الشرطة وشهود، أن معركة بالأسلحة النارية اندلعت حينما اقتحم المقاتلون الفندق ووقع انفجار آخر في المنطقة بعد ذلك بقليل. وأصيب عدة أشخاص ونقلوا إلى المستشفى.
وقال تقرير لإذاعة الأندلس التي ترتبط بحركة الشباب: "هاجم مجاهدون مسلحون تسليحاً جيداً الفندق ويقاتلون الآن بداخله".
ودأبت حركة الشباب - التي كانت حتى عام 2011 تسيطر على مقديشو ومعظم أنحاء الصومال - على تنفيذ هجمات بقنابل وأسلحة نارية في العاصمة وتقول إنها تريد الإطاحة بالحكومة المدعومة من الغرب وفرض تفسيرها المتشدد للإسلام.
وخلال العامين الماضيين أخرجت حملة شنتها قوات الإتحاد الإفريقي والقوات الصومالية الحركة من معاقل رئيسية في المدن، لكنها لا تزال تنفذ هجماتها انطلاقاً من قواعدها في المناطق الريفية.
وقال الرائد علي حسين من قوة الشرطة بالموقع لوكالة رويترز للأنباء قبل قليل من سماع دوي انفجار ثان في المنطقة "هناك إطلاق للنار". ولحقت أضرار ببعض المحلات القريبة من موقع الانفجار.