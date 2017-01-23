سادت حالة من الهدوء، صباح الأربعاء، شوارع القاهرة والميادين الرئيسية في المحافظات وسط إجراءات أمنية مكثفة تحسباً لأي مظاهرات في الذكرى السادسة لثورة 25 يناير/جانفي 2011.
وتحل، الأربعاء، الذكرى السادسة لانطلاق مظاهرات شعبية دعت لتنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك والذي أعلن في 11 فيفري 2011 استجابته للمطلب الشعبي بتنحيه، وسط أوضاع اقتصادية صعبة تمر بها مصر حالياً.
وفيما غابت التظاهرات عن الميادين الرئيسية، نظمت سلاسل بشرية محدودة على حدود بعض القرى في كل من الفيوم وبني سويف (وسط) والشرقية والمنصورة (شمال)، كما شهدت مدينة الإسكندرية (شمال) مسيرات محدودة بعدة أحياء، حسب وكالة الأناضول للأنباء.
ورفع المشاركون فيها الأعلام المصرية ولافتات مكتوباً عليها "الثورة لسه (لا تزال) في الميدان"، و"ارحل"، و"لسه (لا يزال) الشعب هو الحل"، و"افتحوا الميادين" في إشارة إلى التشديدات الأمنية المكثفة بالميادين.
وطوقت قوات الأمن كافة الميادين الرئيسية في المحافظات والشوارع الرئيسية من خلال نشر الحواجز والتمركزات الأمنية الثابتة والمتحركة.
كما شهد ميدان التحرير وسط القاهرة "أيقونة الثورة"، انتشاراً لأفراد الشرطة بكافة الطرق المؤدية للميدان، وتواجد عدد من القيادات الشرطية في محيطه فضلاً عن زيارة اللواء خالد عبد العال مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية.
ولدواع أمنية، أغلقت أيضاً السلطات المصرية محطة مترو السادات، المعروفة لدى الجمهور باسم محطة "التحرير"، نظراً لقربها من ميدان التحرير. ويمر منها خطان رئيسيان للمترو، يربطان محافظات القاهرة الكبرى الثلاث (القاهرة والجيزة والقليوبية).
ولم تشهد مصر دعوات لافتة حاشدة للتظاهر والاحتجاج أو الاحتفاء داخل البلاد لإحياء ذكرى يناير هذا العام.
غير أن "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، المؤيد لمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً، دعا في بيان مطلع الأسبوع الجاري إلى تظاهرات في يوم الذكرى، وهي عادة ما تكون محدودة بقرى وأحياء في البلاد على نحو ما يحدث الجمعة يوم العطلة الرسمية الأسبوعية من أنصار التحالف ذاته.
فيما دعت حملة "يناير يجمعنا" التي تم تدشينها من معارضين مصريين بالخارج الشهر الجاري إلى فعاليات لإحياء الذكرى السادسة بعدة مدن غربية وإفريقية المتواجدين فيها لاسيما في باريس ونيويورك وجنوب إفريقيا، وفق تصريحات صحفية سابقة.
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ذكرى "25 يناير": فعاليات محدودة وسط إجراءات أمنية مشددة
الأناضول - الشروق أونلاين
سادت حالة من الهدوء، صباح الأربعاء، شوارع القاهرة والميادين الرئيسية في المحافظات وسط إجراءات أمنية مكثفة تحسباً لأي مظاهرات في الذكرى السادسة لثورة 25 يناير/جانفي 2011.
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وتحل، الأربعاء، الذكرى السادسة لانطلاق مظاهرات شعبية دعت لتنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك والذي أعلن في 11 فيفري 2011 استجابته للمطلب الشعبي بتنحيه، وسط أوضاع اقتصادية صعبة تمر بها مصر حالياً.
وفيما غابت التظاهرات عن الميادين الرئيسية، نظمت سلاسل بشرية محدودة على حدود بعض القرى في كل من الفيوم وبني سويف (وسط) والشرقية والمنصورة (شمال)، كما شهدت مدينة الإسكندرية (شمال) مسيرات محدودة بعدة أحياء، حسب وكالة الأناضول للأنباء.
ورفع المشاركون فيها الأعلام المصرية ولافتات مكتوباً عليها "الثورة لسه (لا تزال) في الميدان"، و"ارحل"، و"لسه (لا يزال) الشعب هو الحل"، و"افتحوا الميادين" في إشارة إلى التشديدات الأمنية المكثفة بالميادين.
وطوقت قوات الأمن كافة الميادين الرئيسية في المحافظات والشوارع الرئيسية من خلال نشر الحواجز والتمركزات الأمنية الثابتة والمتحركة.
كما شهد ميدان التحرير وسط القاهرة "أيقونة الثورة"، انتشاراً لأفراد الشرطة بكافة الطرق المؤدية للميدان، وتواجد عدد من القيادات الشرطية في محيطه فضلاً عن زيارة اللواء خالد عبد العال مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية.
ولدواع أمنية، أغلقت أيضاً السلطات المصرية محطة مترو السادات، المعروفة لدى الجمهور باسم محطة "التحرير"، نظراً لقربها من ميدان التحرير. ويمر منها خطان رئيسيان للمترو، يربطان محافظات القاهرة الكبرى الثلاث (القاهرة والجيزة والقليوبية).
ولم تشهد مصر دعوات لافتة حاشدة للتظاهر والاحتجاج أو الاحتفاء داخل البلاد لإحياء ذكرى يناير هذا العام.
غير أن "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، المؤيد لمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً، دعا في بيان مطلع الأسبوع الجاري إلى تظاهرات في يوم الذكرى، وهي عادة ما تكون محدودة بقرى وأحياء في البلاد على نحو ما يحدث الجمعة يوم العطلة الرسمية الأسبوعية من أنصار التحالف ذاته.
فيما دعت حملة "يناير يجمعنا" التي تم تدشينها من معارضين مصريين بالخارج الشهر الجاري إلى فعاليات لإحياء الذكرى السادسة بعدة مدن غربية وإفريقية المتواجدين فيها لاسيما في باريس ونيويورك وجنوب إفريقيا، وفق تصريحات صحفية سابقة.