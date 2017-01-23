أكدت غينيا الاستوائية، الثلاثاء، للمرة الأولى، أنها استقبلت رئيس غامبيا السابق يحيى جامع بعد رحيله، مساء السبت، من بانجول تحت ضغط دولي.
وقال الناطق باسم الحكومة أوجينيو نزي أوبيانغ للصحافيين، إن رئيس غينيا الاستوائية تيودورو أوبيانغ نغيما مباسوغو: "أبلغ مجلس الوزراء بقرار الدولة استقبال رئيس الجمهورية الغامبية السابق يحيى جامع كلاجئ سياسي".
وأضاف أن الرئيس أوبيانغ أقنع نظيره السابق بتجنب "أي مواجهة مسلحة"، موضحاً أن جامع "وافق على القدوم إلى غينيا الاستوائية البلد الشقيق الذي يؤمن له كل الضمان الأمني والإقامة الهادئة".
وبعد أزمة سياسية استمرت ستة أسابيع في غامبيا ونجمت عن تراجع جامع عن اعترافه بفوز منافسه في الانتخابات الرئاسية في الأول من ديسمبر، بدأ الوضع يشهد حلحلة.
وتحت ضغوط دبلوماسية مكثفة مارستها خصوصاً مجموعة غرب إفريقيا، وافق الرئيس الغامبي على مغادرة البلاد بعد 22 عاماً في السلطة، وتوجه من بانجول إلى كوناكري، مساء السبت، ومنها إلى غينيا الاستوائية.
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غينيا الاستوائية تمنح اللجوء السياسي ليحيى جامع
أ ف ب - الشروق أونلاين
أكدت غينيا الاستوائية، الثلاثاء، للمرة الأولى، أنها استقبلت رئيس غامبيا السابق يحيى جامع بعد رحيله، مساء السبت، من بانجول تحت ضغط دولي.
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وقال الناطق باسم الحكومة أوجينيو نزي أوبيانغ للصحافيين، إن رئيس غينيا الاستوائية تيودورو أوبيانغ نغيما مباسوغو: "أبلغ مجلس الوزراء بقرار الدولة استقبال رئيس الجمهورية الغامبية السابق يحيى جامع كلاجئ سياسي".
وأضاف أن الرئيس أوبيانغ أقنع نظيره السابق بتجنب "أي مواجهة مسلحة"، موضحاً أن جامع "وافق على القدوم إلى غينيا الاستوائية البلد الشقيق الذي يؤمن له كل الضمان الأمني والإقامة الهادئة".
وبعد أزمة سياسية استمرت ستة أسابيع في غامبيا ونجمت عن تراجع جامع عن اعترافه بفوز منافسه في الانتخابات الرئاسية في الأول من ديسمبر، بدأ الوضع يشهد حلحلة.
وتحت ضغوط دبلوماسية مكثفة مارستها خصوصاً مجموعة غرب إفريقيا، وافق الرئيس الغامبي على مغادرة البلاد بعد 22 عاماً في السلطة، وتوجه من بانجول إلى كوناكري، مساء السبت، ومنها إلى غينيا الاستوائية.