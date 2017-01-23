بعد أسبوع من توليه المنصب بالنيابة تبون يُقيل رئيس الديوان ومدير التجارة الخارجية بوزارة التجارة

أقال وزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون، الثلاثاء، كلا من رئيس ديوان وزارة التجارة نور الدين طرباق، ومدير التجارة الخارجية نور الدين جلاب، وهي القرارات التي ربطها البعض بخلافات بين رئيس الديوان المقال والأمين العام الحالي للوزارة، ومستوى الأداء بالنسبة إلى مدير التجارة الخارجية، نتيجة تأخر إصدار رخص الاستيراد برسم سنة 2017.

ووفقا لما أكدته مصادر من مبنى الوزارة أجرى وزير التجارة بالنيابة، بعد أسبوع من دخوله مبنى حي الموز، تغييرات على مستوى ديوانه، منصّبا على رأسه، المفتشة العامة للوزارة بدل نور الدين طرباق، فيما أنهى مهام مدير التجارة الخارجية نور الدين جلاب واستبدله بإطار آخر من الوزارة.

وإن صحت مصادرنا، فإقالة رئيس الديوان مردها إلى خلافاته مع الأمين العام للوزارة، حيث اضطر تبون، لإنهاء مهام أحدهما والإبقاء على الآخر، لضمان سيرورة برنامج الوزارة المكثف المتواجد على طاولته، والذي يتصدره رهان تخفيض فاتورة الواردات وتقليص العجز في الميزان التجاري ورفع الصادرات خارج المحروقات.

وتؤكد المصادر أن إقالة مدير التجارة الخارجية، تعود إلى تجميد ملف رخص الاستيراد غير التلقائية، وتأخر عملية تحديد كوطة السيارات والاسمنت والحديد التي ستدخل السوق الوطنية خلال سنة 2017، إضافة إلى المواد الجديدة المدرجة في القائمة.