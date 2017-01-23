شهدت بلدية عين ولمان جنوب ولاية سطيف، الأربعاء، حادثة مثيرة، حاول خلالها بائع الخضر الانتحار أمام رئيس الدائرة ورجال الدرك، الحادثة وقعت بمنطقة ذراع الميعاد أين تنقل رئيس دائرة عين ولمان رفقة بعض المسؤولين وعمال البلدية للقضاء على السوق الفوضوية الموجودة بالقرب من الطريق الرئيسي، فشُرع في تفريق الباعة وأمرهم بإخلاء المكان مما أثار غضب أحد الباعة البالغ من العمر 35 سنة والذي لم يتردد في إحضار حبل لفَّه حول عنقه ولف طرفه الثاني بعمود الخيمة التي يشغلها، ثم صعد فوق صندوقين للخضر ورمى بنفسه في مشهد مفزع.
وحسب شهود عيان فإن الرجل بدأ يتخبط أمام ذهول الناس وكاد يفارق الحياة ليتدخل بعدها عمال البلدية الذين أنزلوه من المشنقة وأنقذوه من الموت، ليتم تحويله الى مستشفى محمد بوضياف بعين ولمان لتلقي العلاج، حيث بقيت آثار الحبل على عنقه. وأمام هذا الحادث المفاجئ غادر المسؤولون المكان وتخلوا عن فكرة القضاء على السوق.
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تم انتشاله من حبل المشنقة في آخر لحظة
بائع خضر يحاول الإنتحار شنقا أمام رئيس الدائرة بسطيف
سمير مخربش
شهدت بلدية عين ولمان جنوب ولاية سطيف، الأربعاء، حادثة مثيرة، حاول خلالها بائع الخضر الانتحار أمام رئيس الدائرة ورجال الدرك، الحادثة وقعت بمنطقة ذراع الميعاد أين تنقل رئيس دائرة عين ولمان رفقة بعض المسؤولين وعمال البلدية للقضاء على السوق الفوضوية الموجودة بالقرب من الطريق الرئيسي، فشُرع في تفريق الباعة وأمرهم بإخلاء المكان مما أثار غضب أحد الباعة البالغ من العمر 35 سنة والذي لم يتردد في إحضار حبل لفَّه حول عنقه ولف طرفه الثاني بعمود الخيمة التي يشغلها، ثم صعد فوق صندوقين للخضر ورمى بنفسه في مشهد مفزع.
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وحسب شهود عيان فإن الرجل بدأ يتخبط أمام ذهول الناس وكاد يفارق الحياة ليتدخل بعدها عمال البلدية الذين أنزلوه من المشنقة وأنقذوه من الموت، ليتم تحويله الى مستشفى محمد بوضياف بعين ولمان لتلقي العلاج، حيث بقيت آثار الحبل على عنقه. وأمام هذا الحادث المفاجئ غادر المسؤولون المكان وتخلوا عن فكرة القضاء على السوق.