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الفضيحة نشرتها "الشروق" وتحقيق البنك المركزي يكشف:
20 ألف مليار.. "دوفيز" هربته 5 شركات طيران أجنبية
أسفرت تحقيقات البنك المركزي الجزائري بالتنسيق مع مصالح الجمارك في قضية تحويل أموال وتعاملات مالية مشبوهة من طرف شركات طيران أجنبية تورط 5 متعاملين إلى حد الآن في تهريب ما يفوق 20 ألف مليار سنتيم منذ سنة 2001، فيما لاتزال التحقيقات التي باشرتها المصالح ذاتها منذ 20 ديسمبر 2016، متواصلة في الفضيحة.
وكشفت مصادر "الشروق" أن الأمر يتعلق بـ4 شركات طيران أوروبية وواحدة عربية، من بين 8 شركات، شملها التحقيق، فيما تبقى شركات الطيران المعنية بالتحقيق في عين الإعصار، قبل أن يتم تحديد جميع المتعاملين المتورطين والقيمة المالية الإجمالية المهربة إلى الخارج، وأضافت المصادر أن اللجنة التي شكلها البنك المركزي الجزائري، بالتنسيق مع الجمارك باعتبارها الجهة التي أعدت التقرير، توصلت إلى أن هذه الشركات لجأت إلى طرق احتيالية مكنتها من تهريب "الدوفيز" خارج القوانين المحددة لمثل هذه العمليات المصرفية، انطلاقا من عمليات تنظيم الرحلات الجوية عبر المطارات، وأن القيمة المالية المهربة من هذه الشركات فاقت 20 ألف مليار سنتيم منذ 2001 وهي السنة التي قام بها البنك المركزي بإصدار التعليمة رقم 05-2001 المؤرخة في 4 سبتمبر.
وأكدت التحريات أن إصدار تذاكر طيران خاصة بالرحلات من الخارج نحو الجزائر المدفوعة بالدينار الجزائري لا يمكن أن يتم إلا لصالح الإدارات ومؤسسات الدولة والجماعات المحلية بموجب وصولات طلب ولصالح أشخاص معنويين يخضعون للقانون الجزائري مسجلين نظاميا في السجل التجاري على الرحلات المحددة من الخارج نحو الجزائر وذلك بطريقة استثنائية لفائدة وكلائهم والتقنيين الأجانب غير المقيمين المدعوين إلى التدخل في الجزائر في إطار تنفيذ صفقات أو عقود موطنة مسبقا وفقا للتنظيم المعمول به.
التحقيقات التي أطلقها البنك المركزي الجزائري حسب ما نشرته "الشروق" سابقا، جاء بناء على تقرير أعده محققو الجمارك بالمطار الدولي هواري بومدين، ورفع إلى وزارة المالية، تضمن حقائق خطيرة عن تجاوزات تورط فيها عدد من شركات طيران أجنبية، تمكنت في ظرف قياسي من تهريب أموال ضخمة إلى الخارج، ملحقة خسائر كبرى بالخزينة العمومية، حيث كشف التقرير طريقة تحايل شركات طيران أجنبية لتهريب الأموال وتحويلها إلى الخارج عن طريق بيع تذاكر بعض الوجهات، للجزائريين بالدينار بدلا من العملة الصعبة التي تعود بالفائدة على خزينة الدولة، إلى جانب استعمال رقم تذكرة السفر باسم شخص واحد لمرتين أو عدة مرات.
2017/01/25 على 22:091
دائما نفس القصة ، متواطئون من اهل الدار و يقلك تهريب ، لو كنتم تخافون الله و تخافون من العقاب الرباني لما تركتموها سايبة و طل على البحري ، ما الفائدة من الاستقلال اذا
Algérien - DZZ2017/01/25 على 22:112
20 الف مليار مرت ولم يراها احد؟ سبحان الله ولكن و ما دور نقاط التفتيش و الوقت الكبير الذي يمضيه المواطن المسكين في نثر الحقائب و قلب كل شئ و .... يجدون شكولاطة يقيمون الدنيا...و 20000 مليار لم يروها هاهاها اه يا جزائر ربي كبير يمهل ولا يهمل
كمال - الجزائر 2017/01/25 على 22:183
تورط 5 متعاملين إلى حد الآن في تهريب ما يفوق 20 ألف مليار سنتيم منذ سنة 2001
المفروض يتم اكتشاف التهريب قبل 16 سنة . الان الأموال هربت والشعب يدفع الفاتورة
2017/01/25 على 22:204
هذا لما يحكمها تويفه أبله
YACINE - ALGER2017/01/25 على 22:365
سيحكمون عليهم ب3 سنوات مع وقف التنفيد
كمال - France e2017/01/25 على 22:386
سبحان الله 20 الف مليار منذ سنوات التهريب الدوفيز وإدخال التليفون بكمية كبير ة إلى الجزائر يدخل عن طريق قائد الطائرات يعني منذ حوالي 20 سنة واليوم تكتبو موضوع وكاءنكم لستم على دراية انهبو انهبو أموال الشعب ياسراقين اشكون يحرص المطارات دول خارجية ماتحشموش
2017/01/25 على 22:477
دراهمهم من حهة اخرى اللي يدخل الدراهم تمنعوه و تجعلوا له العراقيل و تهبلوه و يرجع يصواني في الغربة اكثر من اللي يخرج لو اردنا الاحتفاظ باموالنا نخفضوا مثلهم ثمن التذكرة و حسن الاستقبال لكي يتجه الزبون للجوية عوض الاجنبية لكن الجوية تفضل تطير فارغة و بالخسارة باستثناء في عطلة لقراية فالاباء يدفعون ثمن حار يشوي و مر يبقى في ذكرياتهم الى الابد لذلك الاجانب عندهم الحق ياخدوا اموالهم معهم احنا خاسرين خاسرين
wahrani2017/01/25 على 22:488
متواطئين مع الموظفين الجزائريين . يومها كانت البلاد طاق على من طاق . الحدود كانت مثل الشارع مفوحة
2017/01/25 على 22:509
هذه الشركات لم تتاجر بالمخدرات و انما باعت تذاكر سفر بشكل قانوني لكنها توضع امامها عراقيل لتحويل مبالغ البيع الى مركز الشركه في الخارج لهذا لجأت الى اخراج الاموال نقدا عن طريق المطار .
اتهام هذه الشركات و مصادره تلك الاموال سيعجل بغلق خطوطها و ترك الجزائر و ايضا سيكون هذا درسا عمليا لكل من يتورط و يستثمر بالجزائر بانه لا يحق له بتحويل ارباحه .
الاقتصاد المغلق و سعر الدينار الرسمي و غير الرسمي جعلت اقتصاديات دول بلا موارد
مثل الاردن اقوى من الاقتصاد الجزائري