مكتتبون في "عدل 1" يحتجون بالعاصمة بسبب الميراث

تجمع العشرات من مكتتبي برنامج عدل "1"، الأربعاء، أمام مقر الوكالة الوطنية لتطوير وتحسين السكن بسعيد حمدين بالعاصمة، للمطالبة برفع التجميد عن ملفات المئات منهم، الحائزين على مقررات الاستفادة بعدما دفعوا مستحقات الشطر الرابع والأخير.

وذكر هؤلاء لـ"الشروق"، أن مصالح الوكالة جمدت ملفاتهم بداعي استفادة أحد الزوجين من ميراث عائلي، وهو ما يحول دون تمكن صاحب الملف من استكمال الإجراءات القانونية التي تسبق تسلم مفاتيح الشقة إلى غاية إثبات عكس ذلك، وطالبوا وزير القطاع عبد المجيد تبون بضرورة التدخل لدى مسؤولي وكالة "عدل" من أجل الفصل في طعونهم وتمكينهم من إتمام إجراءات الاستفادة.

وأضاف محتجون أن بعضهم يملك جميع الوثائق التي تثبت عدم استفادته من ميراث أو تركة منذ تاريخ التسجيل.