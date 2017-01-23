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مكتتبون في "عدل 1" يحتجون بالعاصمة بسبب الميراث
تجمع العشرات من مكتتبي برنامج عدل "1"، الأربعاء، أمام مقر الوكالة الوطنية لتطوير وتحسين السكن بسعيد حمدين بالعاصمة، للمطالبة برفع التجميد عن ملفات المئات منهم، الحائزين على مقررات الاستفادة بعدما دفعوا مستحقات الشطر الرابع والأخير.
وذكر هؤلاء لـ"الشروق"، أن مصالح الوكالة جمدت ملفاتهم بداعي استفادة أحد الزوجين من ميراث عائلي، وهو ما يحول دون تمكن صاحب الملف من استكمال الإجراءات القانونية التي تسبق تسلم مفاتيح الشقة إلى غاية إثبات عكس ذلك، وطالبوا وزير القطاع عبد المجيد تبون بضرورة التدخل لدى مسؤولي وكالة "عدل" من أجل الفصل في طعونهم وتمكينهم من إتمام إجراءات الاستفادة.
وأضاف محتجون أن بعضهم يملك جميع الوثائق التي تثبت عدم استفادته من ميراث أو تركة منذ تاريخ التسجيل.
AADL AOUT 2001 - NON A BOUINANE NON A LA DÉLOCALISATION 2017/01/25 على 18:281
حشمناكم بالله تعالى ما حبيتوا لا تحشموا حشمناكم بكتابه المجيد ما حبيتوا تحشموا حشمناكم بالبزولة ما حبيتوا تحشموا دغدغنا مشاعركم بالغدة الدرقية ما تحركت فيكم ولا ذرة احاسيس خوفناكم بالقبر والحساب وبمسؤولين في قطاعكم رحلوا وما داو معاهم والو ما خفتوا استفزيناكم بالكيان الصهيوني الذي يواجه العالم بأسره من اجل بناء سكنات لمواطنيه ما تحركت فيكم ولا شعرة نيف او غيرة يعني يبقى بنادم يتسائل على التوالي هل تؤمنون بالله وباليوم الآخر وهل تحترمون نبيه وكتابه وهل تعترفون بنا وهل لديكم قلوب وهل لديكم شرف ؟!