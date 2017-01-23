إدارة المهرجان نصّبت طباخ "بنة تي في" وبلعيد أونسلي حكمين دوليين الطباخون الجزائريون يحصدون الذهب في مسابقة الطهي بشرم الشيخ

تمكن فريق الطباخين الجزائريين الذي تولى الإشراف عليه طباخ قناة الشروق "بنة تي في"، سمير لحفاية، وأستاذ الطبخ بلعيد أونسلي، بعدما نصبا حكمين دوليين، من الفوز بـ10 ميداليات منها ميداليتان ذهبيتان في المهرجان العالمي الأول المصري، المغربي، الجزائري لفنون الطهي بشرم الشيخ في مصر، بمشاركة وفود مختصين في الطبخ العالمي من مختلف البلدان العربية.

استطاع الوفد الجزائري المكون من 7 طباخين من بينهم طباخ حصة "سلطان المائدة"، الشيف، سمير لحفاية، كرئيس ميداني والشيف، بلعيد أونسلي، كرئيس نظري، التألق في المسابقة الأولى في العالم العربي لفنون الطهي بالمهرجان الذي أقيم في الفترة ما بين 15 و19 جانفي الماضي، تحت إدارة كل من حسام آدم ونيفين محمد، وإحراز العديد من الميداليات منها ميدالية ذهبية عن طبق "التريدة" المعد بطريق عصرية وكذا "طاجين الدجاج" وهو من الأكلات الجزائرية تم تحضيره بمواصفات عالمية.

وحصل الفريق على الميدالية الفضية بعدما أبهروا لجنة التحكيم بأطباق جزائرية عصرية وعالمية منها كسكس "ماسينيسا"، مقبلات "ميلفاي السمك"، زيادة على 5 ميداليات برونزية في "الساندويتش" و"المقبلات"، ففي كل اختصاص كان يحصد الطباخون الجزائريون ميدالية.

وأكد طباخ "سلطان المائدة" تفاجؤه، هو والشيف بلعيد بتنصيبهما حكمين دوليين رغم توجههما للمهرجان كمشتركين، لكن مباشرة بعد خضوعهما لاختبارات قرروا ضمهما للجنة التحكيم التي تضم مصر، كندا، امريكا، دبي، المغرب.

وكشف الشيف سمير لحفاية، عن توجه المطابخ العالمية لتقديم فن "المشويات" الذي كانت "الشروق بنة " السباقة إليه من خلال حصتها "سلطان المائدة"، في حين ذكر الشيف بلعيد أونسلي تشكيل الطباخين المشتركين في المهرجان لاتحاد طهاة العرب، والجزائر عضو مؤسس فيه وسيكونان هما المشرفين على مكتب الجزائر، ويعمل الاتحاد على تكوين وتطوير الشاف العربي وتعليم فنون الطبخ للمبتدئين كما ستحتضن الجزائر مهرجانا مشتركا بين الجزائر، والمغرب ومصر في شهر مارس تزامننا مع عيد المرأة.