تمكن فريق الطباخين الجزائريين الذي تولى الإشراف عليه طباخ قناة الشروق "بنة تي في"، سمير لحفاية، وأستاذ الطبخ بلعيد أونسلي، بعدما نصبا حكمين دوليين، من الفوز بـ10 ميداليات منها ميداليتان ذهبيتان في المهرجان العالمي الأول المصري، المغربي، الجزائري لفنون الطهي بشرم الشيخ في مصر، بمشاركة وفود مختصين في الطبخ العالمي من مختلف البلدان العربية.
استطاع الوفد الجزائري المكون من 7 طباخين من بينهم طباخ حصة "سلطان المائدة"، الشيف، سمير لحفاية، كرئيس ميداني والشيف، بلعيد أونسلي، كرئيس نظري، التألق في المسابقة الأولى في العالم العربي لفنون الطهي بالمهرجان الذي أقيم في الفترة ما بين 15 و19 جانفي الماضي، تحت إدارة كل من حسام آدم ونيفين محمد، وإحراز العديد من الميداليات منها ميدالية ذهبية عن طبق "التريدة" المعد بطريق عصرية وكذا "طاجين الدجاج" وهو من الأكلات الجزائرية تم تحضيره بمواصفات عالمية.
وحصل الفريق على الميدالية الفضية بعدما أبهروا لجنة التحكيم بأطباق جزائرية عصرية وعالمية منها كسكس "ماسينيسا"، مقبلات "ميلفاي السمك"، زيادة على 5 ميداليات برونزية في "الساندويتش" و"المقبلات"، ففي كل اختصاص كان يحصد الطباخون الجزائريون ميدالية.
وأكد طباخ "سلطان المائدة" تفاجؤه، هو والشيف بلعيد بتنصيبهما حكمين دوليين رغم توجههما للمهرجان كمشتركين، لكن مباشرة بعد خضوعهما لاختبارات قرروا ضمهما للجنة التحكيم التي تضم مصر، كندا، امريكا، دبي، المغرب.
وكشف الشيف سمير لحفاية، عن توجه المطابخ العالمية لتقديم فن "المشويات" الذي كانت "الشروق بنة " السباقة إليه من خلال حصتها "سلطان المائدة"، في حين ذكر الشيف بلعيد أونسلي تشكيل الطباخين المشتركين في المهرجان لاتحاد طهاة العرب، والجزائر عضو مؤسس فيه وسيكونان هما المشرفين على مكتب الجزائر، ويعمل الاتحاد على تكوين وتطوير الشاف العربي وتعليم فنون الطبخ للمبتدئين كما ستحتضن الجزائر مهرجانا مشتركا بين الجزائر، والمغرب ومصر في شهر مارس تزامننا مع عيد المرأة.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
شارك برأيك
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
الأكثر تفاعلا
1الطباخون الجزائريون يحصدون الذهب في مسابقة الطهي بشرم الشيخ
Français English
الرأي
حبيب راشدين
الجرح والتعديل في "روايات" المصفوفة
عبد الرزاق قسوم
أنشودة الثلج والمطر
أبو بكر خالد سعد الله
تحية رياضياتية لوالي المدية
جمال لعلامي
شكون أحنا..!
قادة بن عمار
آمنوا بالله ثمّ موتوا بردا!
سليم قلالة
الطوائف الجديدة.. ما تُخفيه أخطر!
سهيل الخالدي
قيم العرب والأمازيغ
جمال لعلامي
ليمن نشتكيو؟
صالح عوض
السُّوريون وجها لوجه
محمد الهادي الحسني
فلسفة الغرور
الفيديو
ترامب ينهي مشاركة بلاده في اتفاقية التبادل الحر عبر المحيط الهادئ
امرأة آسيوية تعتدي على مسلمة بجامعة أستراليا
شاهد كيف يعامل كل من أوباما وترامب زوجته؟!
عسكر الجزائر يعطّلون الحواسيب الكورية في استحقاق بطولة العالم
من هو يحيى جامع الذي يرفض التخلي عن السلطة في غامبيا؟
فك العزلة عن بعض الطرقات واستمرار غلق أخرى بسبب الثلوج
تدريبات المنتخب الوطني الجزائري قبل مباراة تونس
فصائل فلسطينية تتفق في موسكو على تشكيل حكومة وحدة وطنية
بالفيديو.. شاب يصفع رئيس وزراء فرنسا أمام الملأ
قطار يسبب توتراً في كوسوفو.. لماذا؟
إدارة المهرجان نصّبت طباخ "بنة تي في" وبلعيد أونسلي حكمين دوليين
الطباخون الجزائريون يحصدون الذهب في مسابقة الطهي بشرم الشيخ
زهيرة مجراب
تمكن فريق الطباخين الجزائريين الذي تولى الإشراف عليه طباخ قناة الشروق "بنة تي في"، سمير لحفاية، وأستاذ الطبخ بلعيد أونسلي، بعدما نصبا حكمين دوليين، من الفوز بـ10 ميداليات منها ميداليتان ذهبيتان في المهرجان العالمي الأول المصري، المغربي، الجزائري لفنون الطهي بشرم الشيخ في مصر، بمشاركة وفود مختصين في الطبخ العالمي من مختلف البلدان العربية.
تغطيات ذات صلة
فؤاد ومان: اسم رابح درياسة أكبر من "ألحان وشباب"
معّلمة "سيلفي التلاميذ" صباح تعود وتكشف العديد من الأسرار؟
استطاع الوفد الجزائري المكون من 7 طباخين من بينهم طباخ حصة "سلطان المائدة"، الشيف، سمير لحفاية، كرئيس ميداني والشيف، بلعيد أونسلي، كرئيس نظري، التألق في المسابقة الأولى في العالم العربي لفنون الطهي بالمهرجان الذي أقيم في الفترة ما بين 15 و19 جانفي الماضي، تحت إدارة كل من حسام آدم ونيفين محمد، وإحراز العديد من الميداليات منها ميدالية ذهبية عن طبق "التريدة" المعد بطريق عصرية وكذا "طاجين الدجاج" وهو من الأكلات الجزائرية تم تحضيره بمواصفات عالمية.
وحصل الفريق على الميدالية الفضية بعدما أبهروا لجنة التحكيم بأطباق جزائرية عصرية وعالمية منها كسكس "ماسينيسا"، مقبلات "ميلفاي السمك"، زيادة على 5 ميداليات برونزية في "الساندويتش" و"المقبلات"، ففي كل اختصاص كان يحصد الطباخون الجزائريون ميدالية.
وأكد طباخ "سلطان المائدة" تفاجؤه، هو والشيف بلعيد بتنصيبهما حكمين دوليين رغم توجههما للمهرجان كمشتركين، لكن مباشرة بعد خضوعهما لاختبارات قرروا ضمهما للجنة التحكيم التي تضم مصر، كندا، امريكا، دبي، المغرب.
وكشف الشيف سمير لحفاية، عن توجه المطابخ العالمية لتقديم فن "المشويات" الذي كانت "الشروق بنة " السباقة إليه من خلال حصتها "سلطان المائدة"، في حين ذكر الشيف بلعيد أونسلي تشكيل الطباخين المشتركين في المهرجان لاتحاد طهاة العرب، والجزائر عضو مؤسس فيه وسيكونان هما المشرفين على مكتب الجزائر، ويعمل الاتحاد على تكوين وتطوير الشاف العربي وتعليم فنون الطبخ للمبتدئين كما ستحتضن الجزائر مهرجانا مشتركا بين الجزائر، والمغرب ومصر في شهر مارس تزامننا مع عيد المرأة.