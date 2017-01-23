أكد حزب طلائع الحريات، الأربعاء، أن رئيسه علي بن فليس عرض مشروعه حول سبل إخراج البلاد، مما اسماه أزمة، على وفد من الخارجية البريطانية يقوده السفير اندريو نوبل بطلب من الأخير.
وأوضح بيان للحزب أن "استقبل السيد علي بن فليس، هذا اليوم 25 جانفي 2017، بمقر حزب طلائع الحريات ، و بطلب منه، سعادة سفير مملكة بريطانية العظمى و ايرلندا الشمالية بالجزائر، السيد اندريو نوبل، مرفقا بوفد من قسم التعاون مع إفريقيا الشمالية بوزارة الشؤون الخارجية و الكومنولث، في زيارة لبلادنا".
وأضاف "بطلب من السيد اندريو نوبل ، قدم السيد علي بن فليس عرضا تقييميا للوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي لبلادنا في سياق الانتخابات التشريعية القادمة ؛ وفي هذا الإطار ذكّر السيد الرئيس بالأسباب التي دفعت بحزب طلائع الحريات إلى تقرير عدم المشاركة فيها بطريقة ديمقراطية".
وحسب ذات المصدر "أفاد السيد علي بن فليس ضيوفه بالخطوط العريضة لمقترحه الرامي إلى إخراج البلد من الأزمة، وهو المقترح المبني على مسعى مسؤول و هادئ و توافقي و تدريجي يهدف إلى إنقاذ البلاد من حالة الانسداد الراهنة و الدفع بها في مسار الانتقال الديمقراطي".
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خلال استقبال بمقر الحزب
بن فليس يعرض مشروعه للخروج من الأزمة على وفد بريطاني
عبد الرزاق.ب
صحافي بموقع الشروق أونلاين، متابع للشؤون السياسية والوطنية
أكد حزب طلائع الحريات، الأربعاء، أن رئيسه علي بن فليس عرض مشروعه حول سبل إخراج البلاد، مما اسماه أزمة، على وفد من الخارجية البريطانية يقوده السفير اندريو نوبل بطلب من الأخير.
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وأوضح بيان للحزب أن "استقبل السيد علي بن فليس، هذا اليوم 25 جانفي 2017، بمقر حزب طلائع الحريات ، و بطلب منه، سعادة سفير مملكة بريطانية العظمى و ايرلندا الشمالية بالجزائر، السيد اندريو نوبل، مرفقا بوفد من قسم التعاون مع إفريقيا الشمالية بوزارة الشؤون الخارجية و الكومنولث، في زيارة لبلادنا".
وأضاف "بطلب من السيد اندريو نوبل ، قدم السيد علي بن فليس عرضا تقييميا للوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي لبلادنا في سياق الانتخابات التشريعية القادمة ؛ وفي هذا الإطار ذكّر السيد الرئيس بالأسباب التي دفعت بحزب طلائع الحريات إلى تقرير عدم المشاركة فيها بطريقة ديمقراطية".
وحسب ذات المصدر "أفاد السيد علي بن فليس ضيوفه بالخطوط العريضة لمقترحه الرامي إلى إخراج البلد من الأزمة، وهو المقترح المبني على مسعى مسؤول و هادئ و توافقي و تدريجي يهدف إلى إنقاذ البلاد من حالة الانسداد الراهنة و الدفع بها في مسار الانتقال الديمقراطي".
.