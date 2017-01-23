نداء إلى ذوي القلوب الرحيمة

يتوجه السيد بوراس عبد الهادي من بلدية تسالة بولاية ميلة، إلى ذوي القلوب الرحيمة لمساعدته في توفير العلاج لطفليه اللذان يعانيان إعاقة حركية بسبب مرض الاضطراب في الجهاز العصبي المحيطي (ضمور عضلي) من الدرجتين الثانية والثالثة.

ويحتاج الطفلان، وهما موسى (4 سنوات لا يتحرك نهائيا) وحسام (20 شهرا لا تتحرك قدماه) إلى عملية زرع الخلايا الجدعية العصبية في الخارج، والتي تكلف حسب مراسلات مع مستشفيات في الخارج قرابة 22 ألف دولار، وهو مبلغ لم يتمكن هذا المواطن المحدود الدخل والذي يعيش وضعية اجتماعية مزرية من توفيره.

ويتوجه عبد الهادي، لكل محسن يرغب في مساعدته أو الاستفسار عن هذه الحالة للاتصال به على الرقم: 0792654775(213) .

إن الله لا يضيع أجر المحسنين