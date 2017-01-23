تشارك 27 دار نشر جزائرية في الدورة الـ48 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب الذي تعقد فعالياته بمدينة نصر بالقاهرة في مصر من 26 جانفي الجاري إلى 10 فيفري المقبل.
وقال المدير العام للمؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، حميدو مسعودي، إنّ "27 دار نشر جزائرية ستحضر معرض القاهرة بأكثر من 800 عنوان"، متأسفا لهذه المشاركة "الضعيفة جدا" -كما قال- مضيفا أن "أغلبية دور النشر الجزائرية ليست لها ثقافة المشاركة في المعارض الدولية والتعريف بكتابها وإصداراتها لدى الأجانب".
وتضمّ الجزائر أكثر من 400 دار نشر تنشر في أغلبها باللغة العربية وفي مختلف مجالات المعرفة بالإضافة إلى الأدب.
وذكر المتحدث وهو أيضا محافظ صالون الجزائر الدولي للكتاب، بأنّ مصر تحضر معرض الجزائر الدّولي للكتاب كل عام بعشرات الناشرين على غرار دورة 2016 التي حلّت فيها ضيف شرف وعرفت مشاركة أزيد من 100 ناشر مصري.
وستحلّ من جهة أخرى، الكاتبة الجزائرية حنين عمر ضيفة على الفعاليات الثقافية للمعرض وهي كاتبة مهتمة بالتراث والنقد الأدبي ومن أهم إصداراتها رواية "حينما تبتسم الملائكة" 2003 والديوانين الشّعريين "سر الغجر" في 2009 وكذا "باب الجنة" في 2010 الّذي غنّى إحدى قصائده "ماذا بعد" المطرب العراقي كاظم السّاهر.
كما شاركت الشّاعرة التي كرّمت بالجزائر في 2014 خلال ملتقى "الكاتبات الجزائريات" في كتابة أغنية الفيلم الأمريكي "American Hustle " الكفاح الأمريكي" الذي أخرجه ديفد راسل في 2013.
ويشارك في الطّبعة الـ48 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب التي تحتضن المغرب ضيف شرف 850 ناشر من 35 بلدا.
وستكون الجزائر ضيف شرف الطبعة الـ49 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في 2018 حسب ما كان قد صرّح به وزير الثّقافة عز الدين ميهوبي خلال طبعة 2016 لسيلا.
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27 دار نشر جزائرية في معرض القاهرة الدولي للكتاب
ق. ث
تشارك 27 دار نشر جزائرية في الدورة الـ48 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب الذي تعقد فعالياته بمدينة نصر بالقاهرة في مصر من 26 جانفي الجاري إلى 10 فيفري المقبل.
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وقال المدير العام للمؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، حميدو مسعودي، إنّ "27 دار نشر جزائرية ستحضر معرض القاهرة بأكثر من 800 عنوان"، متأسفا لهذه المشاركة "الضعيفة جدا" -كما قال- مضيفا أن "أغلبية دور النشر الجزائرية ليست لها ثقافة المشاركة في المعارض الدولية والتعريف بكتابها وإصداراتها لدى الأجانب".
وتضمّ الجزائر أكثر من 400 دار نشر تنشر في أغلبها باللغة العربية وفي مختلف مجالات المعرفة بالإضافة إلى الأدب.
وذكر المتحدث وهو أيضا محافظ صالون الجزائر الدولي للكتاب، بأنّ مصر تحضر معرض الجزائر الدّولي للكتاب كل عام بعشرات الناشرين على غرار دورة 2016 التي حلّت فيها ضيف شرف وعرفت مشاركة أزيد من 100 ناشر مصري.
وستحلّ من جهة أخرى، الكاتبة الجزائرية حنين عمر ضيفة على الفعاليات الثقافية للمعرض وهي كاتبة مهتمة بالتراث والنقد الأدبي ومن أهم إصداراتها رواية "حينما تبتسم الملائكة" 2003 والديوانين الشّعريين "سر الغجر" في 2009 وكذا "باب الجنة" في 2010 الّذي غنّى إحدى قصائده "ماذا بعد" المطرب العراقي كاظم السّاهر.
كما شاركت الشّاعرة التي كرّمت بالجزائر في 2014 خلال ملتقى "الكاتبات الجزائريات" في كتابة أغنية الفيلم الأمريكي "American Hustle " الكفاح الأمريكي" الذي أخرجه ديفد راسل في 2013.
ويشارك في الطّبعة الـ48 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب التي تحتضن المغرب ضيف شرف 850 ناشر من 35 بلدا.
وستكون الجزائر ضيف شرف الطبعة الـ49 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في 2018 حسب ما كان قد صرّح به وزير الثّقافة عز الدين ميهوبي خلال طبعة 2016 لسيلا.