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رغم أزمة ضريبة العبور
قرابة مليوني جزائري زاروا تونس عام 2016
كشفت أرقام للديوان التونسي للسياحة، أن قرابة مليوني جزائري زاروا الجارة الشرقية خلال العام 2016، والذي شهد ما سمي بأزمة ضريبة الدخول على أصحاب المركبات.
وقال عبد اللطيف حمام، مدير عام الديوان لوكالة الأنباء الفرنسية، أن تونس استقبلت في 2016 أكثر من 5.7 ملايين سائح أغلبهم جزائريون (1.8 مليون سائح) والروس (623 ألف سائح).
ويعد إقبال الجزائريين على تونس، خلال السنة الماضية، من أهم العوامل التي أنقذت قطاع السياحة، بعد الهجمات الإرهابية التي أثرت عليه خلال السنوات الأخيرة، وخاصة بعد اعتدائي متحف باردو وسوسة عام 2015.
وميز الموسم السياحي للعام الماضين ما سمي بأزمة "ضريبة الدخول" عبر المعابر البرية على أصحاب المركبات الجزائريين والمقدرة بـ 30 دينارا (2000 دينارا جزائري).
وكانت هذه الضريبة محل تجاذب على الجانبين وصلت حد فرض الجزائر لضريبة مماثلة على التونسيين وسط مطالب واحتجاجات شهدتها المعابر الحدودية من إلغائها.
ولجأت السلطات التونسية، إلى إلغاء هذه الضريبة من خلال قانون المالية للعام الجاري.
عادل - بولندا2017/01/25 على 20:581
والله الجزائر اجمل من تونس الف مرة لست ادرى لماذا يتنقل الجزائريين الى تونس هل شواطؤها اجمل هل غاباتها اجمل ربما الفساد والمجون ووووووووووووو