فيما تقدم "فريكلان" ألبومها "نوماد" بقاعة "ابن خلدون" "دامنكو" تغني الجاز الفرنسي لأوّل مرة على مسرح "ابن زيدون"

تحيي الفرقة الفرنسية "دامنكو" لأولّ مرّة حفلا بالجزائر، حيث يرتقب أن تنشط اليوم عرضا موسيقيا بقاعة "ابن زيدون" يمزج بين الجاز وموسيقى البوب، في حين تنزل الفرقة الجزائرية "فريكلان" الجمعة على "ابن خلدون" لتقدم للجمهور العاصمي أخر إنتاجها الموسيقي.

وفي هذا الحفل الذي تنظمه الوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي يلتقي عشاق "الجاز والبوب" مع "دامنكو" التي ستقدم الوجه الجديد لموسيقى البوب والجاز الفرنسي، وهي الفرقة الأولى لعازف الدرامز والإيقاع داميان شميت كقائد فرقة، وتجمع بين ستة من أفضل الموسيقيين الفرنسيين من رواد موسيقى الجاز الحديثة، والمتجذرة في عصرها، مع عنصر إضافي صغير يقوم على اللمسة الفرنسية.

وتمثل موسيقى دامنكو مزيجا من أنماط موسيقية مختلفة مستوحاة من أحياء باريس التي ينحدر منها أعضاء فرقة "دامنكو"، كما تعكس" دامنكو"المزيج والتعددية الثقافية الموجودة بفرنسا في الوقت الحالي من خلال موسيقى غنية بألوانها تتخللها ارتجالات مثيرة.

وفي السياق تنزل فرقة "فريكلان" على هامش البرنامج الأسبوعي لمؤسسة فنون وثقافة لولاية الجزائر، ضيفة على مسرح "ابن خلدون" لتطرب الجمهور العاصمي بجديدها الموسيقي وأغانيها التي اشتهرت بها منذ تأسيس الفرقة في 2008.

ويرتقب في السياق أن تكشف في هذا الحفل عن ألبومها الجديد "نوماد" لتبهر كالعادة جمهورها الوفي بعرض مشوق يضم طبوعا غنائية مختلفة، على غرار موسيقى "الفولك" وموسيقى "الروك" والذي تتخلله عدة تأثيرات وأصوات مغاربية وغربية.

وسيكون حفل "فريكلاين" متبوعا ببيع بالإهداء لألبوم " نوماد"، حيث حدد سعر تذكرة الدخول بـ 800 دج.

ويشار أن "فريكلان" بدأت مشوراها الفني سنة 2008، فكان كاتبا الكلمات وعازفا الغيتار سعيد بلغام ونور الدين براح السباقين لتأسيس الفرقة، وبعدها انضم إليهما كل من المغني شمس الدين عباش، وفي 2011 انضم إليهم أيضا عازف البيانو إزم سعدي وعازفا الإيقاع توفيق عزي ويوسف عكوش، وموسيقى فريكلان تمزج بين البلوز الشعبي والقناوي الجزائري والمغربي، إضافة إلى عدة طبوع أخرى.