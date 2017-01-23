حراك في قطاعي المالية والتجارة إقالة "كساسرة" و"بودربالة" لاستخلاف "بلعايب"

كشفت مراجع إعلامية، الأربعاء، عن إقالة "سعيد كساسرة" الرئيس المدير العام للبنك الخارجي الجزائري، على وقع حزمة تغييرات وسط أنباء عن قرب تكليف وزير جديد بحقيبة التجارة.

استنادا إلى ما نشره الموقع المتخصص "إيكو ألجيريا" نقلا عن "مصادر مالية"، فإنّه جرى تعيين "ابراهيم سميدي" رئيسا مديرا عاما بالنيابة للبنك الخارجي الجزائري، خلفا لـ "سعيد كساسرة" الذي أنهيت مهامه لأسباب "مجهولة"، علما أنّ "كساسرة" خلف "محمد لوكال" على رأس البنك إياه في أواخر جوان 2016، غداة ترسيم "لوكال" كمحافظ لبنك الجزائر المركزي.

وأفيد أنّ "سميدي" سيتكفل بتسيير شؤون البنك مؤقتا، على أن يتكفل رئيس مجلس الإدارة "بداس" باتخاذ القرارات، مع الإشارة إلى أنّ البنك الخارجي رفع رأسماله من مائة إلى 150 مليار دينار في العام الأخير.

بالتزامن، أفيد إنّ وزير السكن "عبد المجيد تبون" الذي يسيّر وزارة التجارة بالنيابة، أجرى سلسلة تغييرات مست الأمانة العامة ومديرية التجارة الخارجية في الوزارة إياها، أياما بعد تغييرات أخرى مست المديريات الجهوية للقطاع.

ويتردد في الكواليس، أنّ "محمد عبدو بودربالة" الرئيس المدير العام الحالي لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، يُتداول اسمه لتولي وزارة التجارة، خلفا لـ "بختي بلعايب" الذي لا يزال يعاني من متاعب صحية.

وتحدثت مصادر عن إمكانية تعيين "لخضر رخروخ" الرئيس المدير العام لمجمع "كوسيدار" مديرا لـ "الجزائرية للطيران" في حال تأكد تعيين "بودربالة" على رأس وزارة التجارة.