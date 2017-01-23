رئيسها فار من أحكام بـ60 سنة سجنا تفكيك عصابة تستغل قاصرا في ترويج "الإكستازي" بملاهي عنابة

أطاح عناصر المصلحة الجهوية لمكافحة الاتجار غير الشرعي بالمخدرات وتبييض الأموال والجريمة المنظمة، الكائن مقرها بالحجار في ولاية عنابة، صبيحة الأربعاء، بعصابة إجرامية خطيرة، تنشط في ترويج حبوب الإكستازي عبر الملاهي الليلية باستغلال فتاة قاصر.

وهي العملية التي سمحت بحجز ما لا يقل عن 60 قرص مهلوس من نوع إكستازي، الذي يبلغ ثمن الحبة منه 5000 دج. مع توقيف ثلاثة أشخاص من بينهم الفتاة القاصر. وحسب مصادر "الشروق"، فإن عناصر المصلحة فككوا عصابة تنشط في ترويج الحبوب المهلوسة عبر عديد الملاهي الليلية بولاية عنابة، يقودها كهل يقيم في وسط مدينة عنابة، وأطيح به في بلدية الشط بولاية الطارف، وكان محل بحث في قضايا إجرامية وبلغ مجموع ما صدر في حقه من أحكام غيابية 60 سنة سجنا.

وبعد اقتياده للتحقيق؛ أقر بترويجه الإكستازي في الحانات والملاهي، معتمدا على شريكته القاصر التي صرحت أمام المحققين أنها راشدة، غير أن وثائقها الثبوتية بينت أن سنها لا يتعدى 17 سنة، ما استدعى تحويلها لقسم الأحداث، فيما أحيل المشتبه الرئيس وشريكه البالغ من العمر 20 سنة، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الحجار.