قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، إن بلاده ستعمل على إنشاء مناطق آمنة للاجئين في سوريا.
وجاءت تأكيدات ترامب بشأن خطته، التي لم يتم الكشف عن تفاصيلها، في تصريحات خاصة لقناة "إي بي سي" الأمريكية، وذلك بعد ساعات من تكهنات بشأن الأمر ذاته.
وأوضح ترامب أنه "سيقيم بالتأكيد مناطق آمنة في سوريا" لحماية الأشخاص الفارين من العنف هناك".
وأضاف: "أعتقد أن أوروبا ارتكبت خطأ جسيما بالسماح لهؤلاء الملايين من الأشخاص بدخول ألمانيا وعدة دول أخرى".
وكانت وثيقة اطلعت عليها "رويترز" تشير إلى أنه من المتوقع أن يأمر الرئيس الأمريكي وزارتي الدفاع والخارجية بوضع خطة خلال الأيام المقبلة لإنشاء مناطق آمنة للاجئين في سوريا وغيرها من الدول المجاورة، في تحرك قد يخاطر بزيادة التدخل العسكري الأمريكي في الصراع السوري .
وتشير مسودة الأمر التنفيذي التي تنتظر توقيع ترامب إلى أن الإدارة الجديدة تقدم على خطوة عارضها طويلا الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما خشية الانجرار بشكل أكبر في الصراع، وخطر اندلاع اشتباكات بين الطائرات الحربية الأمريكية والروسية فوق سوريا.
وتقول المسودة "توجه وزارة الخارجية بالتعاون مع وزارة الدفاع في غضون 90 يوما من تاريخ هذا الأمر بوضع خطة لتوفير مناطق آمنة في سوريا وفي المنطقة المحيطة يمكن فيها للمواطنين السوريين الذين نزحوا من وطنهم انتظار توطين دائم مثل إعادتهم لبلادهم أو إعادة توطينهم في بلد ثالث".
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ترامب يؤكد على إنشاء مناطق آمنة للاجئين في سوريا
سكاي نيوز عربية
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، إن بلاده ستعمل على إنشاء مناطق آمنة للاجئين في سوريا.
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وجاءت تأكيدات ترامب بشأن خطته، التي لم يتم الكشف عن تفاصيلها، في تصريحات خاصة لقناة "إي بي سي" الأمريكية، وذلك بعد ساعات من تكهنات بشأن الأمر ذاته.
وأوضح ترامب أنه "سيقيم بالتأكيد مناطق آمنة في سوريا" لحماية الأشخاص الفارين من العنف هناك".
وأضاف: "أعتقد أن أوروبا ارتكبت خطأ جسيما بالسماح لهؤلاء الملايين من الأشخاص بدخول ألمانيا وعدة دول أخرى".
وكانت وثيقة اطلعت عليها "رويترز" تشير إلى أنه من المتوقع أن يأمر الرئيس الأمريكي وزارتي الدفاع والخارجية بوضع خطة خلال الأيام المقبلة لإنشاء مناطق آمنة للاجئين في سوريا وغيرها من الدول المجاورة، في تحرك قد يخاطر بزيادة التدخل العسكري الأمريكي في الصراع السوري .
وتشير مسودة الأمر التنفيذي التي تنتظر توقيع ترامب إلى أن الإدارة الجديدة تقدم على خطوة عارضها طويلا الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما خشية الانجرار بشكل أكبر في الصراع، وخطر اندلاع اشتباكات بين الطائرات الحربية الأمريكية والروسية فوق سوريا.
وتقول المسودة "توجه وزارة الخارجية بالتعاون مع وزارة الدفاع في غضون 90 يوما من تاريخ هذا الأمر بوضع خطة لتوفير مناطق آمنة في سوريا وفي المنطقة المحيطة يمكن فيها للمواطنين السوريين الذين نزحوا من وطنهم انتظار توطين دائم مثل إعادتهم لبلادهم أو إعادة توطينهم في بلد ثالث".