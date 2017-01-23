كشف الرئيس الأمريكي الجديد، دونالد ترامب، عن مدى اعجابه بمقره الجديد في البيت الأبيض، خاصة بالمكتب البيضاوي وأجهزة الاتصال الحكومي وغرفة النوم التي استخدمها الرئيس أبراهام لينكولن.
و قد تحدث الرئيس الأمريكي الجديد، لصحيفة “نيويورك تايمز”، عن أيامه الأولى في البيت الأبيض، وهو مقر جميع رؤساء الولايات المتحدة باستثناء الرئيس الأول للبلاد جورج واشنطن.
ويذكر أن ترامب محافظ في عاداته وكان يقيم على مدى عقود في ناطحة سحاب تابعة له في حي مانهاتن في نيويورك.
أما الآن فيقيم ترامب، بعد توليه مهام الرئاسة في البيت الأبيض، بمفرده، لأن عقيلته ميلانيا وابنهما بيرون غادرا البيت الأبيض، الأحد، متوجهين إلى نيويورك بعد قرار الوالدين إبقاء الابن في مدرسته حتى نهاية العام الدراسي الحالي على الأقل.
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تفاصيل عن حياة ترامب الجديدة في البيت الأبيض
وكالات
كشف الرئيس الأمريكي الجديد، دونالد ترامب، عن مدى اعجابه بمقره الجديد في البيت الأبيض، خاصة بالمكتب البيضاوي وأجهزة الاتصال الحكومي وغرفة النوم التي استخدمها الرئيس أبراهام لينكولن.
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و قد تحدث الرئيس الأمريكي الجديد، لصحيفة “نيويورك تايمز”، عن أيامه الأولى في البيت الأبيض، وهو مقر جميع رؤساء الولايات المتحدة باستثناء الرئيس الأول للبلاد جورج واشنطن.
ويذكر أن ترامب محافظ في عاداته وكان يقيم على مدى عقود في ناطحة سحاب تابعة له في حي مانهاتن في نيويورك.
أما الآن فيقيم ترامب، بعد توليه مهام الرئاسة في البيت الأبيض، بمفرده، لأن عقيلته ميلانيا وابنهما بيرون غادرا البيت الأبيض، الأحد، متوجهين إلى نيويورك بعد قرار الوالدين إبقاء الابن في مدرسته حتى نهاية العام الدراسي الحالي على الأقل.