استشهاد فلسطيني وإصابة آخر بزعم محاولة تنفيذ هجومين منفصلين

استشهد فلسطيني وأصيب آخر برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، بزعم محاولتهما تنفيذ هجومين منفصلين في الضفة الغربية المحتلة، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس نقلاً عن جيش الاحتلال.

وقال جيش الاحتلال في بيان، إن الهجوم وقع قرب مستوطنة في جنوب شرق رام الله، مشيراً إلى عدم وجود إصابات في الجانب الإسرائيلي.

وزعم البيان، أن "فلسطينياً هاجم بسيارته محطة للحافلات عند مدخل (مستوطنة) كوخاف ياكوف"، مضيفاً "رداً على التهديد الفوري، أطلقت القوات النار على المهاجم ما أدى إلى مقتله. وعثر على سكين في حوزة المهاجم".

ولفتت المتحدثة إلى أن جنوداً ومدنيين كانوا في المحطة.

وشاهد مراسل لفرانس برس في المكان آثار رصاص على عربة المهاجم المزعوم، وهي شاحنة صغيرة تحمل لوحة فلسطينية.

من جهته، ذكر الهلال الأحمر الفلسطيني ومصادر أمنية، أن الشهيد هو حسين سليمان أبو غوش ( 24 عاماً) من مخيم قلنديا للاجئين القريب.

وحسب مصادر فلسطينية وإسرائيلية، فإن فلسطيني آخر أصيب بجراح خطيرة عقب إطلاقه النار باتجاه سيارة عسكرية قريب قرية عابود شمال غرب رام الله.

وأوضحت المصادر نقلاً عن الجانب الإسرائيلي، إن المصاب في حال حرجة.

وفي الثامن من جانفي، قتل أربعة جنود إسرائيليين في القدس في عملية شنها فلسطيني بواسطة شاحنة، هي بين العمليات الأبرز منذ بدء موجة أعمال عنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين في خريف 2015.

ومنذ بدء الهبة الجماهيرية الفلسطينية في الأول من أكتوبر عام 2015، استشهد 250 فلسطيني على الأقل، في مواجهات وإطلاق نار وعمليات طعن ودهس قتل فيها أيضاً 41 إسرائيلياً إضافة إلى أمريكيين اثنين وإريتري وسوداني وأردني، بحسب إحصائية لموقع "الشروق أونلاين".