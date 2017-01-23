قالت تولسي غابارد عضو مجلس النواب الأمريكي والمنتمية للحزب الديمقراطي، الأربعاء، أنها التقت الرئيس السوري بشار الأسد خلال زيارة قامت بها إلى دمشق في جانفي.
وأوضحت غابارد (35 عاماً)، التي تمثل ولاية هاواي في مجلس النواب، لـ"سي إن إن" أنه "عندما أتيحت الفرصة لمقابلته، فعلت ذلك لأنه إذا كنا نريد القيام بأي شيء من أجل الشعب السوري الذي يعاني، يجب مقابلة جميع الأشخاص الضروريين، إذا تواجدت إمكانية إحلال السلام".
وأضافت "مهما كنتم تعتقدون عن الرئيس الأسد، فالواقع أنه رئيس سوريا"، معتبرة أنه "يجب التحدث معه من أجل الحصول على اتفاق سلام قابل للتنفيذ".
والديمقراطية غابارد كانت موجودة في العراق العام 2004 ضمن الحرس الوطني لهاواي، وهي من معارضي تغيير النظام في سوريا وإقامة منطقة حظر جوي. وسبق أن قدمت اقتراح قانون "لإنهاء الحرب غير القانونية لبلادنا بهدف إسقاط النظام السوري" وإنهاء المساعدات للفصائل المعارضة للأسد.
وقالت، الأربعاء: "لا توجد فصائل معتدلة. في حال أطيح بالأسد، فإن تنظيم القاعدة والجماعات المشابهة له ستسيطر على سوريا".
وأضافت "دعوا السوريين يقررون مستقبلهم، ليس الولايات المتحدة أو دولة أجنبية أخرى".
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ديمقراطية في الكونغرس الأمريكي قابلت الأسد
أ ف ب - الشروق أونلاين
قالت تولسي غابارد عضو مجلس النواب الأمريكي والمنتمية للحزب الديمقراطي، الأربعاء، أنها التقت الرئيس السوري بشار الأسد خلال زيارة قامت بها إلى دمشق في جانفي.
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وأوضحت غابارد (35 عاماً)، التي تمثل ولاية هاواي في مجلس النواب، لـ"سي إن إن" أنه "عندما أتيحت الفرصة لمقابلته، فعلت ذلك لأنه إذا كنا نريد القيام بأي شيء من أجل الشعب السوري الذي يعاني، يجب مقابلة جميع الأشخاص الضروريين، إذا تواجدت إمكانية إحلال السلام".
وأضافت "مهما كنتم تعتقدون عن الرئيس الأسد، فالواقع أنه رئيس سوريا"، معتبرة أنه "يجب التحدث معه من أجل الحصول على اتفاق سلام قابل للتنفيذ".
والديمقراطية غابارد كانت موجودة في العراق العام 2004 ضمن الحرس الوطني لهاواي، وهي من معارضي تغيير النظام في سوريا وإقامة منطقة حظر جوي. وسبق أن قدمت اقتراح قانون "لإنهاء الحرب غير القانونية لبلادنا بهدف إسقاط النظام السوري" وإنهاء المساعدات للفصائل المعارضة للأسد.
وقالت، الأربعاء: "لا توجد فصائل معتدلة. في حال أطيح بالأسد، فإن تنظيم القاعدة والجماعات المشابهة له ستسيطر على سوريا".
وأضافت "دعوا السوريين يقررون مستقبلهم، ليس الولايات المتحدة أو دولة أجنبية أخرى".