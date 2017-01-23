عقب أيام من وفاة مارية داخل منزل قديم بنقاوس وفاة متشرد بسبب البرد داخل محلات الرئيس المهجورة بباتنة

لقي متشرد معروف شعبيا لدى عامة الناس، الثلاثاء، حتفه داخل محلات رئيس الجمهورية المخصصة للنشاط المهني بمروانة بولاية باتنة.

وكان مواطنون عثروا، صباح الأربعاء على جثة المدعو م.ع 60 سنة جثة هامدة فوق سرير بارد جدا ينام فوقه داخل محل بلدي مهجور، وإلى جانبه بطانية كان يستعملها لتدفئة بدنه في غياب وسائل التدفئة العصرية في هذا الكوخ في قلب محلات الرئيس. وخضعت جثة الفقيد لمعاينة طبيب خاص قبل تحويلها إلى مصلحة الطب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة، التي يحتمل أنها جاءت من شدة البرد، خاصة أنه في ساعة الوفاة لم تكن درجة الحرارة قد تجاوزت صفر.

وهذه هي ثاني حالة وفاة لأشخاص يعانون من اختلالات نفسية وعصبية في شهر جانفي الذي جاء باردا هذه السنة، حيث لفظت قبل أيام مارية تواتي أنفاسها داخل منزل قديم بحي لجنانة وسط مدينة نقاوس جراء معانتها من مرض ألم بها من دون أن تتكفل بمداواته، وكانت الفقيدة تتلقى عطف السكان الذين يقدمون لها المأكل ويتركونها تتقوت من المطاعم والبقالات من دون دفع الأموال، نظرا إلى حالتها المزرية، واستنكر عدد كبير من سكان المدينة إشاعات كاذبة أشارت لوفاتها بردا وجوعا في الشارع معتبرين ذلك تدليسا وإهانة لكرم وتكافل سكان الجهة؟