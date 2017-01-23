أعلنت شركة "فيمبلكوم"، مقدم الخدمات العالمية للاتصالات السلكية واللاسلكية، الخميس، عن تعيين الفرنسي "ماثيو جالفاني" مديرا عاما لـ"جازي" بالجزائر، خلفا لـ"توم جوتجاهر" الذي عيّن في 1 جويلية 2016.
ويملك "ماثيو جالفاني" أكثر من 16 عاما من الخبرة في مناصب سامية في قطاع الاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قبل انضمامه إلى "فيمبلكوم"، حيث شغل منصب مدير التسويق والاتصال في شركة "كينسال" في كينيا من 2000 إلى 2004، كما تقلد منصب المدير التجاري لجازي من 2005 إلى 2009، وشغل نفس المنصب في شركة الإتصالات التونسية في فترة 2009- 2014، ثم شركة "زين" في المملكة العربية السعودية بين 2014 و2016، ليعود من جديد إلى "فيمبلكوم" في أفريل 2016 كمدير للشؤون التجارية ومسؤول عن مجموعة الأسواق الناشئة، التي تخدم 95 مليون زبون في كل من الجزائر وبنغلاديش وباكستان، ومتحصل على درجة الماجستير في قياس الإقتصاد وشهادة دراسات عليا في الإقتصاد والطاقة من جامعة باريس.
وفي تصريح له قال جون إيدي، رئيس شركة "غلوبال تيلكوم القابضة" ومدير الأسواق الناشئة لفيمبلكوم "يسعدني أن أعلن عن تعيين ماثيو جالفاني في منصب مدير عام شركة جازي، لما له من خبرة واسعة في السوق الجزائرية، وسوف تستفيد جازي من مسيرته في قطاع الإتصالات، في الوقت الذي تواصل فيه الشركة تحوّلها لتصبح رائدة في الخدمات الرقمية"، مؤكدا في نفس السياق أن "تجربة ماثيو في فيمبلكوم سوف تضمن إنتقالا سلسا، وتجربة فريدة في عالم الإتصالات".
وتعتبر الجزائر من الأسواق المفتاحية لمجموعة فيمبلكوم، ضمن إستراتجيتها التطويرية بالتركيز على الخدمات ذات القيمة المضافة العالية والمنتجات الرقمية التي تراهن عليها لتعزيز النمو في مجال الإتصالات، وبناء اقتصاد رقمي منافس.
الجدير بالذكر أن تراخيص "فيمبلكوم" تغطي نسبة 10% من سكان العالم، وتعمل تحت علامات "جازي"،"بيلاين"،"وويند"، "موبيلينك"، "كييفستار" و"بنجلالينك".
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خلفا لـ"توم جوتجاهر"
الفرنسي "ماثيو جالفاني" مديرا عاما لـ"جازي"
منير ركاب
أعلنت شركة "فيمبلكوم"، مقدم الخدمات العالمية للاتصالات السلكية واللاسلكية، الخميس، عن تعيين الفرنسي "ماثيو جالفاني" مديرا عاما لـ"جازي" بالجزائر، خلفا لـ"توم جوتجاهر" الذي عيّن في 1 جويلية 2016.
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ويملك "ماثيو جالفاني" أكثر من 16 عاما من الخبرة في مناصب سامية في قطاع الاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قبل انضمامه إلى "فيمبلكوم"، حيث شغل منصب مدير التسويق والاتصال في شركة "كينسال" في كينيا من 2000 إلى 2004، كما تقلد منصب المدير التجاري لجازي من 2005 إلى 2009، وشغل نفس المنصب في شركة الإتصالات التونسية في فترة 2009- 2014، ثم شركة "زين" في المملكة العربية السعودية بين 2014 و2016، ليعود من جديد إلى "فيمبلكوم" في أفريل 2016 كمدير للشؤون التجارية ومسؤول عن مجموعة الأسواق الناشئة، التي تخدم 95 مليون زبون في كل من الجزائر وبنغلاديش وباكستان، ومتحصل على درجة الماجستير في قياس الإقتصاد وشهادة دراسات عليا في الإقتصاد والطاقة من جامعة باريس.
وفي تصريح له قال جون إيدي، رئيس شركة "غلوبال تيلكوم القابضة" ومدير الأسواق الناشئة لفيمبلكوم "يسعدني أن أعلن عن تعيين ماثيو جالفاني في منصب مدير عام شركة جازي، لما له من خبرة واسعة في السوق الجزائرية، وسوف تستفيد جازي من مسيرته في قطاع الإتصالات، في الوقت الذي تواصل فيه الشركة تحوّلها لتصبح رائدة في الخدمات الرقمية"، مؤكدا في نفس السياق أن "تجربة ماثيو في فيمبلكوم سوف تضمن إنتقالا سلسا، وتجربة فريدة في عالم الإتصالات".
وتعتبر الجزائر من الأسواق المفتاحية لمجموعة فيمبلكوم، ضمن إستراتجيتها التطويرية بالتركيز على الخدمات ذات القيمة المضافة العالية والمنتجات الرقمية التي تراهن عليها لتعزيز النمو في مجال الإتصالات، وبناء اقتصاد رقمي منافس.
الجدير بالذكر أن تراخيص "فيمبلكوم" تغطي نسبة 10% من سكان العالم، وتعمل تحت علامات "جازي"،"بيلاين"،"وويند"، "موبيلينك"، "كييفستار" و"بنجلالينك".