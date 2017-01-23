توغلت آليات عسكرية إسرائيلية، الخميس، بشكل محدود، جنوبي قطاع غزة الفلسطيني، حسب ما نقلت وكالة الأناضول للأنباء عن شهود عيان.
وأفاد الشهود، بأن "نحو أربع جرافات إسرائيلية توغلت اليوم مسافة تقدر بـ200 متر، على حدود "حي الفراحين"، شرقي مدينة خان يونس، ونفذت عمليات تجريف في محيط الأراضي الزراعية.
وبحسب شهود العيان، فقد أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي المتمركز على الحدود شرقي خان يونس، النار من الأبراج العسكرية، تجاه أراض زراعية في المدينة، دون وقوع أية إصابات.
ويتوغل جيش الاحتلال بين الحين والآخر في أراضي قطاع غزة الحدودية، انطلاقاً من مواقعه العسكرية المنتشرة على الحدود الشرقية للقطاع.
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توغل إسرائيلي وإطلاق نار على حدود غزة
الأناضول - الشروق أونلاين
توغلت آليات عسكرية إسرائيلية، الخميس، بشكل محدود، جنوبي قطاع غزة الفلسطيني، حسب ما نقلت وكالة الأناضول للأنباء عن شهود عيان.
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وأفاد الشهود، بأن "نحو أربع جرافات إسرائيلية توغلت اليوم مسافة تقدر بـ200 متر، على حدود "حي الفراحين"، شرقي مدينة خان يونس، ونفذت عمليات تجريف في محيط الأراضي الزراعية.
وبحسب شهود العيان، فقد أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي المتمركز على الحدود شرقي خان يونس، النار من الأبراج العسكرية، تجاه أراض زراعية في المدينة، دون وقوع أية إصابات.
ويتوغل جيش الاحتلال بين الحين والآخر في أراضي قطاع غزة الحدودية، انطلاقاً من مواقعه العسكرية المنتشرة على الحدود الشرقية للقطاع.