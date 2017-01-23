جُمدت عملية منح الإعانات الخاصة بالسكن الريفي بالبويرة بشكل شبه كامل بسبب التقشف الذي طال معظم المشاريع التنموية والتوازنات المالية المعمول بها أواخر السنة الفارطة، ما حرم عديد المواطنين من تجسيد مشاريع سكناتهم الخاصة في انتظار تسريح أكثر من 6 آلاف طلب تم تقديمه من طرف مصالح الولاية لتوزيعها من جديد.
مصادرنا أكدت بأن عديد البلديات لم تستفد من الإعانات الخاصة بالبناء الريفي لمنحها إلى مواطنين أودعوا ملفاتهم منذ عدة أشهر، مرجعة أسباب ذلك إلى سياسة التوازنات المالية المتخذة مؤخرا والتي فرملت عديد المشاريع التي منها السكن الريفي، وهو الأمر الذي حرم الكثير من العائلات بالولاية من بناء سكناتها الريفية بالقرى والمداشر بعد تعذر استلام إعانتهم بالرغم من إيداعهم للملف الخاص منذ أشهر عديدة، خاصة وأن الولاية تعتبر من الولايات الريفية وعرفت نجاحا كبيرا في مجال البناء الريفي.
وأضافت تلك المصادر بأنه يرتقب الموافقة على أكثر من 6 آلاف طلب تم تقديمه من طرف مصالح الولاية إلى الجهات المعنية، وذلك بعد إحصائيات تم إجراؤها لهذا الغرض، على أن يتم توزيعها حسب الأولوية فور تسلم الموافقة عليها على مستحقيها من أصحاب الملفات المودعة على مستوى البلديات في القريب العاجل.
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في انتظار الموافقة على 6 آلاف طلب جديد بالولاية قريبا
التقشف يجمّد إعانات البناء الريفي بالبويرة
أحسن حراش
جُمدت عملية منح الإعانات الخاصة بالسكن الريفي بالبويرة بشكل شبه كامل بسبب التقشف الذي طال معظم المشاريع التنموية والتوازنات المالية المعمول بها أواخر السنة الفارطة، ما حرم عديد المواطنين من تجسيد مشاريع سكناتهم الخاصة في انتظار تسريح أكثر من 6 آلاف طلب تم تقديمه من طرف مصالح الولاية لتوزيعها من جديد.
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التقشف يجمّد إعانات البناء الريفي بالبويرة
مصادرنا أكدت بأن عديد البلديات لم تستفد من الإعانات الخاصة بالبناء الريفي لمنحها إلى مواطنين أودعوا ملفاتهم منذ عدة أشهر، مرجعة أسباب ذلك إلى سياسة التوازنات المالية المتخذة مؤخرا والتي فرملت عديد المشاريع التي منها السكن الريفي، وهو الأمر الذي حرم الكثير من العائلات بالولاية من بناء سكناتها الريفية بالقرى والمداشر بعد تعذر استلام إعانتهم بالرغم من إيداعهم للملف الخاص منذ أشهر عديدة، خاصة وأن الولاية تعتبر من الولايات الريفية وعرفت نجاحا كبيرا في مجال البناء الريفي.
وأضافت تلك المصادر بأنه يرتقب الموافقة على أكثر من 6 آلاف طلب تم تقديمه من طرف مصالح الولاية إلى الجهات المعنية، وذلك بعد إحصائيات تم إجراؤها لهذا الغرض، على أن يتم توزيعها حسب الأولوية فور تسلم الموافقة عليها على مستحقيها من أصحاب الملفات المودعة على مستوى البلديات في القريب العاجل.