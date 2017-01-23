"إسرائيل" تستضيف 100 يتيم سوري

قالت الحكومة الإسرائيلية، الخميس، إنها وافقت على استيعاب 100 يتيم سوري، لدى عائلات عربية في "إسرائيل" (فلسطينيو الأراضي المحتلة عام 1948).

وصدّق وزير الداخلية الإسرائيلي آرييه درعي على خطة تتضمن استضافة 100 من أيتام الحرب الأهلية السورية ومنحهم حق الإقامة الدائمة.

وأكد باراك سيري الناطق باسم الوزير درعي، اليوم (الخميس)، إن المبادرة ستمضي قدماً.

وفي حال تنفيذها، فستكون هذه المرة الأولى التي تستوعب فيها دولة الاحتلال لاجئين من الحرب في سوريا.

وتنص الخطة التي كشفت عنها للمرة الأولى القناة التلفزيونية الإسرائيلية العاشرة، على أن تقوم السلطات الإسرائيلية بإسكان الأيتام مبدئياً في مدارس داخلية، بينما تبحث عن أسر عربية مستعدة لتبنيهم.

وتنص الخطة أيضاً على منح الأيتام إقامات مؤقتة ومن ثم إقامات دائمة تضمن لهم الحماية التي توفرها الجنسية الإسرائيلية ومعظم الحقوق التي تضمنها، مما سيسمح لأقاربهم من الدرجة الأولى بالالتحاق بهم في "إسرائيل".

يذكر أن المستشفيات الإسرائيلية عالجت الآلاف من السوريين الجرحى، وقال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الشهر الماضي، إنه يريد توسيع نطاق المساعدة الطبية الإسرائيلية لجرحى الحرب السوريين.