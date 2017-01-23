شب حريق مهول بسوق الرحمة الكائن بحي 726 بمدينة بسكرة،، فجر الأربعاء،حيث التهمت ألسنة النيران، حسب مصالح الحماية المدنية نحو 10 محلات تجارية لبيع الخضر والفواكه والألبسة والأواني المنزلية والتوابل.
وقد أتلفتها النيران بصفة كلية وحولتها إلى رماد، كما تضرر من الحريق جدران خمسة محلات تجارية مجاورة قبل تدخل فرق الحماية المدنية التي تمكنت من إيقاف امتداد النيران إلى نحو 79 محلا تجاريا آخر بالسوق اليومي، وكانت النيران المشتعلة في سوق الرحمة شكلت حالة استنفار كبيرة لدى فرق الحماية المدنية، بعد تبين أن الحريق كبير ويفرض تسخير إمكانيات متعددة من أجل إخماد النيران في الساعة الرابعة وأربعين دقيقة، حسب ما أفادت به للشروق اليومي.
كما تدخلت فرق الصيانة لمصالح مؤسسة سونلغاز لإبعاد الخطر واشتداده في المكان فور اندلاع الحريق ولجأت لقطع التيار الكهربائي، عن التجمعات السكانية الثلاثة المجاورة للسوق كون عدد السكان يقومون بتوصيلات عشوائية للخطوط الكهربائية، لفائدة أصحاب المحلات التجارية لمدها بالكهرباء، وغالبيتها في الأصل غير منتظمة داخل السوق، ويعتمد أصحابها على الصفائح الخشبية والمعدنية والكارتون وطرق فوضوية داخل فضاء عمومي يستغله هؤلاء الباعة والتجار بترخيصات عمومية، ينتظرون منذ سنوات حلولا لتجارتهم بعدما رحلت البلدية معظمهم من الأرصفة واستغلال الشوارع العمومية بالمدنية لهذا الفضاء العمومي.
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حريق يلتهم سوق الرحمة ببسكرة ويحوله إلى رماد
مراد. ب
شب حريق مهول بسوق الرحمة الكائن بحي 726 بمدينة بسكرة،، فجر الأربعاء،حيث التهمت ألسنة النيران، حسب مصالح الحماية المدنية نحو 10 محلات تجارية لبيع الخضر والفواكه والألبسة والأواني المنزلية والتوابل.
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وقد أتلفتها النيران بصفة كلية وحولتها إلى رماد، كما تضرر من الحريق جدران خمسة محلات تجارية مجاورة قبل تدخل فرق الحماية المدنية التي تمكنت من إيقاف امتداد النيران إلى نحو 79 محلا تجاريا آخر بالسوق اليومي، وكانت النيران المشتعلة في سوق الرحمة شكلت حالة استنفار كبيرة لدى فرق الحماية المدنية، بعد تبين أن الحريق كبير ويفرض تسخير إمكانيات متعددة من أجل إخماد النيران في الساعة الرابعة وأربعين دقيقة، حسب ما أفادت به للشروق اليومي.
كما تدخلت فرق الصيانة لمصالح مؤسسة سونلغاز لإبعاد الخطر واشتداده في المكان فور اندلاع الحريق ولجأت لقطع التيار الكهربائي، عن التجمعات السكانية الثلاثة المجاورة للسوق كون عدد السكان يقومون بتوصيلات عشوائية للخطوط الكهربائية، لفائدة أصحاب المحلات التجارية لمدها بالكهرباء، وغالبيتها في الأصل غير منتظمة داخل السوق، ويعتمد أصحابها على الصفائح الخشبية والمعدنية والكارتون وطرق فوضوية داخل فضاء عمومي يستغله هؤلاء الباعة والتجار بترخيصات عمومية، ينتظرون منذ سنوات حلولا لتجارتهم بعدما رحلت البلدية معظمهم من الأرصفة واستغلال الشوارع العمومية بالمدنية لهذا الفضاء العمومي.