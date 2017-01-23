بسبب أشغال الخطوط على مستوى نفق الثنية شركة النقل بالسكك الحديدية تلغي رحلاتها نحو ولايات الشرق

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، عن إلغاء جميع الرحلات اليومية المبرمجة لنقل المسافرين والبضائع، وذلك بسبب إتمام أشغال الخطوط على مستوى نفق الثنية، نقطة الربط بين خط الثنية برج بوعريريج وخط الثنية- برج منايل.

وحسب بيان للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، تلقت "الشروق " نسخة منه، فإنه سيتم إلغاء رحلات نقل المسافرين والبضائع على مسار خط الثنية ـ برج بوعريريج من الخميس 26 جانفي الجاري في الساعة التاسعة ليلا إلى غاية يوم السبت 28 جانفي في الساعة الرابعة صباحا.

كما يشمل الإلغاء، الرحلات على مسار خط الثنية ـ برج منايل من الخميس في الساعة التاسعة إلى غاية يوم الجمعة 10 فيفري المقبل، في الساعة الرابعة صباحا.

وحسب ذات المصدر، فإن رحلات المسافرين للخطوط الكبرى والجهوية المعنية بهذا الإلغاء في الأيام السالفة الذكر، تتمثل في رحلات الثنية- برج منايل، والجزائر- عنابة ذهابا وإيابا، والجزائر- قسنطينة ذهابا وإيابا، وسطيف- الجزائر ذهابا وإيابا، والجزائر- بجاية ذهابا وإيابا، وأخيرا البويرة- الجزائر ذهابا وإيابا.

وبخصوص باقي الرحلات فهي ـ حسب الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية- ثابتة حسب البرنامج والمواعيد المعهودة.