وزير الطاقة نور الدين بوطرفة يؤكد اتفاق تخفيض 1.8 مليون برميل من النفط سيطبق كليا شهر فيفري

كشف وزير الطاقة نور الدين بوطرفة، أن اتفاق تخفيض إنتاج النفط بواقع 1.8 مليون برميل يوميا، سيصل إلى مرحلة التطبيق التام وبنسبة مائة بالمائة شهر فيفري المقبل.، مشيرا إلى أن الكمية التي تم تخفيضها إلى الآن وصلت 1.5 مليون برميل.

وأوضح بوطرفة، الخميس، في رد على سؤال لـ"الشروق" حول التوقعات بخصوص السوق النفطية بعد اجتماع فيينا الأخير، وذلك على هامش توقيع سوناطراك لعقدي دراسة مع شركة هندية وأخرى ايطالية، أن اتفاق التخفيض بـ 1.8 مليون برميل يوميا سيطبق كليا بحلول الشهر الثاني من السنة (فيفري المقبل)، مشيرا إلى أن هناك احتراما كبيرا للاتفاق من الدول المعنية.

اجتماع فيينا كان يخص لجنة المراقبة لاتفاق 10 ديسمبر، وتقييم السوق لشهر ديسمبر ونهاية جانفي، وشدد على أن اتفاق التخفيض مطبق حاليا من طرف كل البلدان، وعلق على ذلك بالقول "الحمد لله الاتفاق مطبق من طرف الجميع".

وحسب وزير الطاقة نور الدين بوطرفة، فإن هناك اجتماعا آخر لمنظمة أوبك في شهر مارس المقبل بالكويت، وسيكون من المرجح ما بين 20 و25 مارس، وسيتم خلاله تقييم إلى أين وصل تطبيق اتفاق التخفيض.

وكشف بوطرفة أن مستويات التخفيض بين الدول الأعضاء في أوبك والمنتجين المستقلين عنها وصل حاليا إلى حدود 1.5 مليون برميل يوميا، وتوقع أن يصل التطبيق إلى الكمية المتفق عليها بـ 1.8 مليون برميل يوميا خلال شهر فيفري الداخل.

وقال في هذا الصدد "في الوقت الحالي الحمد لله الهدف من الاتفاق هو تخفيض 1.8 مليون حاليا هناك 1.5 مليون برميل وهذا أمر جيد"، وأضاف "ممكن في شهر فيفري سنصل إلى 1.8 مليون برميل يوميا وهذا هو الهدف....نحن نهدف لأن يطبق الاتفاق مائة بالمائة".