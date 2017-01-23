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قالت إن مصالحها تعمل على تطبيق إجراءات الوقاية
بن غبريط: العنف المدرسي أخذ أبعادا مقلقة
قالت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، إن ظاهرة العنف في الوسط المدرسي "أخذت أبعادا مقلقة"، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر سلبا على المناخ السائد في هذا الوسط، حيث لم تتوان المسؤولة الأولى عن هذا القطاع، في التأكيد على ضرورة تطبيق الإجراءات التي باشرتها مصالحها قبل سنتين للحد من الظاهرة.
وأضافت الوزيرة على هامش الرد على الأسئلة الشفوية بالبرلمان، الخميس، أن وزارتها تحرص على محاربة العنف في المحيط المدرسي بشكل "شامل ودائم" عبر جملة من الإجراءات البيداغوجية والتنظيمية والمؤسساتية.
وأوضحت بن غبريط في ردها على سؤال شفوي لأحد نواب المجلس الشعبي الوطني الشعبي أن "الوقاية من العنف في الوسط المدرسي ومحاربته يعتبر من أولويات الوزارة"، مبرزة "حرصها على التكفل بهذه الظاهرة بشكل شامل ودائم".
وذكرت المسؤولة الأولى عن القطاع بجملة من الإجراءات التي باشرتها الوزارة منذ سنتين لمحاربة هذه الظاهرة، لاسيما تلك المتعلقة بتنصيب اللجنة القطاعية المشتركة مع المديرية العامة للأمن الوطني قصد "إعداد اتفاقية تتضمن مخططا لمكافحة ظاهرة العنف في الوسط المدرسي ومخاطر العالم الافتراضي" وكذا فوج العمل مع الشركاء الاجتماعيين الذي تم تنصيبه في سنة 2015.
عبدالقادر - الجزائر الأم2017/01/26 على 20:431
تأكدي يارمعون،وشياتيها،أنكم مهما جلبتم من برامج مختلفة من فرنسا ملجأكم المفضل،فلن ولا يمكن ان تقضوا على العنف،إلا بإعداد برامج خاصة في التربية الإسلامية من طرف خبراء جزائريين،يكون أغلبهم من الأئمة.
فلا التربية المدنية المدسوس فيه السموم الماسونية ،ولاتربية أخرى،ستنفع مع الطفل الجزائري إطار الغد إلا التربية الإسلامية.
ألم تجرب قبلنا إسرائيل كل أنواع التربيات،ولم تفلح في القضاء على العنف في المدارس،حتى لجأت مجبرة إلى الحاخامات وأشركتهم في إعداد البرامج التربوية،فلماذا لاتأخذين العبرة أنت وشيا،؟
ابن الجنوب - ب2017/01/26 على 21:30
ياسي عبدالقادر:الغبريطةومن يحوم حولهامن آل البريطةوالبرنيطةلايسعون إلى القضاءعلى العنف المدرسي بل هدفهم الأسمى وغايتهم هي تاجيج التلاميذوخلق الفوضى على مبدأالفوضى الخلاقة التي بشرت بها كونداليزارايس وذلك من أجل تمريرمشاريع التدميرالممنهج والمدروس لتمريرعمليات الفرنسةوالتشويه اللغوي والحضاري لأبناءالجزائروماعمليات التمويه والتستر خلف نشرالأمازيغيةوالتي يقصدمن خلالهانشرلهجةإخواننافي تيزي وزووفرضهاعلى كل الجزائريين دونماوضع معاييرعلميةولاإمكانيات ولاإستشارةأحدإلادليل على أن النيةهي خلق أرضيةللتخلاط
امازيغي زواف - الجزائر2017/01/26 على 20:512
بن غبريط: العنف المدرسي أخذ أبعادا مقلقة .... انت نتاج انقلاب لا تمثلي 80 % من الغالبية الشعبية يا اذناب فرنسا النتم السبب انتم من دمر المدرسة بتعنتكم واتهام المواد التي كانت تحكم الشاب الجزائري خلقا واخلاقا حيث محاولاتكم الانقلاب على الثوابت هو الذي اوصل المدرسة الى ما هي عليه من دمار لن تتمكنو من القضاء على ثوابت الامة بل يتخلقو جيل فارغ وهاهو الدليل الفراغ يولد اليأس واليأس يولد الجريمة وهاهي مدرسة الانقلابيين تخرج لنا القتلة المجرمين على الشعب ان يتحرك لطرد اذنابي فرنسا والفرنسية من الوزارة
بلقاسم2017/01/26 على 21:313
...لكي نقضي هلى العنف المدرسي....يجب تغيير التربية التي تدعو للعنف...والقضاء عليها ومحاربتها من أساسها...
وعلينا باجتثاث جذورها أصلا....وتعويضها
بالتربية التي تدهو للرحمة والأخوة
والإنسانية.....
ياسمين - الجزائر 2017/01/26 على 21:324
الغريب في التربية أنه بعدما كان لكل150 تلمبذ مراقب اصبح الآن لكل 200 تلميذ مراقب رغم أن سلوك التلاميذ يزداد سوءا كل يوم وطبعا تبرير التصرف هو سياسة التقشف على حساب التربية فماذا ننتظر من هذه النظرة العرجاء ؟
محمد - الجزائر2017/01/26 على 21:435
العنف عم في كل المجالات نسال الله الستر
Abdelkrim - Algerie2017/01/26 على 22:066
ما وقع لهذا التلميذ رحمه الله عليه و الصبر لأهله في المتوسطة بسكيكدة شيء لا يقبل و هذا دليل قاطع على تسيب المدرسة من جميع النواحي الأخلاقية،النظامية، المستوى العلمي، هيبة المدرسة..إلخ. و هذا التسيب جاء على عدم إجماع المسؤولين على قطاع التربية لتسييره من جميع النواحي حتى محيط المدرسة كان له هيبة في ما مضى. أما اليوم أصبح محيطها سوق يجتمع فيه المنحرفين حتى أصبحت المدرسة داخلها كخارجها في سوء الأخلاق و تدهور القيم فأصبح التلميذ ضحية يلعب بمصيره ومستقبله.
Abdelkrim - Algerie2017/01/26 على 22:157
هذا أمر خطير جدا جدا و ليست المرة الأولى. حدث بسبب ضعف التربية و فشل سياسة منتهجة من طرف خبراء غرباء بدأت نتائجهم تظهر على الساحة المدرسية، في وقت مضى كان محيط المدرسة له هيبة و لا أحد يتجرأ أن يعبث فيه .