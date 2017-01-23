تمكنت فصيلة مكافحة تهريب وسرقة السيارات التابعة لفرقة الشرطة القضائية بأمن ولاية البويرة من توقيف شاب ينحدر من ولاية المسيلة قام بسرقة سيارة تم استرجاعها في العملية، ليتم تحويل ملفه إلى الجهات القضائية.
وبحسب مصدر موثوق، فإن تحرك عناصر الفرقة جاء على إثر شكوى تقدم بها صاحب السيارة، المدعو "ح. ن"، 48 سنة، الذي يشتغل كشريك بمؤسسة للأشغال العمومية والري، مفادها تعرض سيارته من نوع "بارتنر" للسطو من طرف مجهولين، بعد أن كانت مركونة بمستودع منزله بعاصمة البويرة، ليتم في اليوم الموالي تحديد مكان وجود السيارة المسروقة، حيث مدد الاختصاص إلى ولاية المسيلة، فتحرك عناصر الفرقة إلى غاية سيدي عيسى وقامت بتوقيف المتهم، وهو شاب مقيم بنفس البلدية، يدعى "ق. م"، 21 سنة، مع استرجاع السيارة المسروقة. وتبين بعد التحقيق معه أنه قام بسرقتها بواسطة مفاتيح مصطنعة مخصصة لسرقة المركبات.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
شارك برأيك
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
الأكثر تفاعلا
1"إذا شعرت بالبرد فهذا اللباس لك!" تصنع الحدث ببجاية
2قائد مجموعة إرهابية يسلّم نفسه رفقة 6 آخرين بالصحراء
3عائلات في الشارع.. متضررون يحتجون وخسائر قاتلة للفلاحين
4المازوت والغاز يخنقان 37 تلميذا بغليزان والبويرة
5زوخ: هناك إمكانية لإعادة النظر في مشروع تهيئة وادي الحراش
Français English
الرأي
عثمان سعدي
عن الشاعر الأمازيغي القبائلي الكبير محند أُو محند
محمد سليم قلالة
هذه روح التضامن التي نريد
محمد الهادي الحسني
العقون والأطرش
جمال لعلامي
.. تعرفوا غير تموتوا !
صالح عوض
القدس.. خط أخضر
حبيب راشدين
الجرح والتعديل في "روايات" المصفوفة
عبد الرزاق قسوم
أنشودة الثلج والمطر
أبو بكر خالد سعد الله
تحية رياضياتية لوالي المدية
جمال لعلامي
شكون أحنا..!
قادة بن عمار
آمنوا بالله ثمّ موتوا بردا!
الفيديو
"إسرائيل" تفتح باب الاستيطان على مصراعيه
روسية تستعرض قوتها الخارقة بجر عربتي ترام في الصقيع!
ترامب ينهي مشاركة بلاده في اتفاقية التبادل الحر عبر المحيط الهادئ
امرأة آسيوية تعتدي على مسلمة بجامعة أستراليا
شاهد كيف يعامل كل من أوباما وترامب زوجته؟!
عسكر الجزائر يعطّلون الحواسيب الكورية في استحقاق بطولة العالم
من هو يحيى جامع الذي يرفض التخلي عن السلطة في غامبيا؟
فك العزلة عن بعض الطرقات واستمرار غلق أخرى بسبب الثلوج
تدريبات المنتخب الوطني الجزائري قبل مباراة تونس
فصائل فلسطينية تتفق في موسكو على تشكيل حكومة وحدة وطنية
أمن البويرة يسترجع سيارة مسروقة ويوقف سارقها بالمسيلة
أحسن حراش
تمكنت فصيلة مكافحة تهريب وسرقة السيارات التابعة لفرقة الشرطة القضائية بأمن ولاية البويرة من توقيف شاب ينحدر من ولاية المسيلة قام بسرقة سيارة تم استرجاعها في العملية، ليتم تحويل ملفه إلى الجهات القضائية.
تغطيات ذات صلة
أمن البويرة يسترجع سيارة مسروقة ويوقف سارقها بالمسيلة
شركة النقل بالسكك الحديدية تلغي رحلاتها نحو ولايات الشرق
التماس 5 سنوات سجنا للمدير السابق لأوبيجي بسوق أهراس
حريق يلتهم سوق الرحمة ببسكرة ويحوله إلى رماد
التقشف يجمّد إعانات البناء الريفي بالبويرة
وبحسب مصدر موثوق، فإن تحرك عناصر الفرقة جاء على إثر شكوى تقدم بها صاحب السيارة، المدعو "ح. ن"، 48 سنة، الذي يشتغل كشريك بمؤسسة للأشغال العمومية والري، مفادها تعرض سيارته من نوع "بارتنر" للسطو من طرف مجهولين، بعد أن كانت مركونة بمستودع منزله بعاصمة البويرة، ليتم في اليوم الموالي تحديد مكان وجود السيارة المسروقة، حيث مدد الاختصاص إلى ولاية المسيلة، فتحرك عناصر الفرقة إلى غاية سيدي عيسى وقامت بتوقيف المتهم، وهو شاب مقيم بنفس البلدية، يدعى "ق. م"، 21 سنة، مع استرجاع السيارة المسروقة. وتبين بعد التحقيق معه أنه قام بسرقتها بواسطة مفاتيح مصطنعة مخصصة لسرقة المركبات.