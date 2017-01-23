أمن البويرة يسترجع سيارة مسروقة ويوقف سارقها بالمسيلة

تمكنت فصيلة مكافحة تهريب وسرقة السيارات التابعة لفرقة الشرطة القضائية بأمن ولاية البويرة من توقيف شاب ينحدر من ولاية المسيلة قام بسرقة سيارة تم استرجاعها في العملية، ليتم تحويل ملفه إلى الجهات القضائية.

وبحسب مصدر موثوق، فإن تحرك عناصر الفرقة جاء على إثر شكوى تقدم بها صاحب السيارة، المدعو "ح. ن"، 48 سنة، الذي يشتغل كشريك بمؤسسة للأشغال العمومية والري، مفادها تعرض سيارته من نوع "بارتنر" للسطو من طرف مجهولين، بعد أن كانت مركونة بمستودع منزله بعاصمة البويرة، ليتم في اليوم الموالي تحديد مكان وجود السيارة المسروقة، حيث مدد الاختصاص إلى ولاية المسيلة، فتحرك عناصر الفرقة إلى غاية سيدي عيسى وقامت بتوقيف المتهم، وهو شاب مقيم بنفس البلدية، يدعى "ق. م"، 21 سنة، مع استرجاع السيارة المسروقة. وتبين بعد التحقيق معه أنه قام بسرقتها بواسطة مفاتيح مصطنعة مخصصة لسرقة المركبات.