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توفيت زوجته وابنه هشام في حادث مرور بالسعودية
الداعية سلمان العودة يهزّ المشاعر عبر فيديو مؤثر
شهدت مدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية، مساء الأربعاء، حادث مرور، أودى بحياة زوجة الداعية المعروف سلمان العودة، رفقة ابنه الأكبر هشام، بينما أصيب بقية أبنائه بجروح خطيرة، بعد أن صدمت سيارتهم شاحنة كانت تسير في الاتجاه المعاكس.
وفي الوقت الذي نزلت على الداعية السعودي التعازي، من كل مكان، سارع رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إلى نشر شريط فيديو، لكلمة دعوية، قالها سلمان العودة، قبل ساعة من الزمن من وقوع الحادث المروّع، وهو التسجيل الذي هزّ كل من شاهده، لأن الداعية الدكتور العودة، تحدث فيه عن ضرورة احترام الزوجات والاهتمام بالأبناء قبل فوات الأوان.. ومما جاء في الفيديو الذي بثه الداعية قبل سماعه بالخبر المفجع قوله: "أنا من زمان غيّرت أسلوب تعاملي مع أبنائي ومع زوجتي"، وراح يشرح: "أمس قالت لي أم معاذ سأصوم يوم الخميس، فنصحتها بألا تصوم بسبب التعب لأنها تهتم بالأبناء وتسهر على صحتهم ونجاحهم"، ثم اعترف الداعية قائلا: "قبل 25 سنة، أي في سنوات زواجي الأولى، لم أكن أقول هذا الكلام، وكنت أظنه إنقاصا من قيمتي ولكن مع مرور الزمن، تأكدت من أن الجفاء والجلافة في النار، وهي من طبائع الأعراب الذين يظنون أن الشدّة تكون ضد الأهل". واستشهد بمقولة للإمام مالك بن أنس، الذي نصح بإكرام الأهل، لأن إكرامهم يمنح لصاحبه العزة الحقيقية، والبخيل لا يمكن أن يكون محبوبا، والجفاف العاطفي الذي يعيشه العديد من المسلمين صار مرضا حقيقيا.
يذكر أن الشيخ سلمان العودة بلغ في سبتمبر من العام الماضي، ستين سنة من العمر، وهو حاصل على دكتوراه في السنّة النبوية الشريفة، ويعتبر من الدعاة السعوديين القلائل الذين انتقدوا النظام السعودي ووجّه سهامه إليه في الكثير من المناسبات، أوصلته إلى السجن، خاصة عندما اعتبر الارتماء في أحضان الولايات المتحدة الأمريكية غير لائق بالنسبة إلى المسلمين، وقد واجه طوفانا من الانتقاد من بقية الدعاة الذين دخلوا معه في مناظرات مازالت متواصلة إلى حد الآن.
Fennec - dz2017/01/26 على 20:331
يصبر كل عائلات الموتى. يصبر الناس الذين ماتوا أهاليهم بسبب فتاوي شيوخ الدم. من يتأثر بأمواتنا نحن؟الفقراء عندنا في جبال البابور وفي الأغواط وفي جبال جرجرة وفي البيض يموتون جوعا حفايا عرايا موتة مؤلمة وبطن فارغة ومآسي وآلام. أما أولئك الذين ماتوا وهم على متن سيارات فارهة وبطونهم مليئة وأطرافهم ملغمة بالجواهر النفيسة وأعناق مثقلة بالذهب الخالص والأحجار الكريمة عندهم خنساءاتهم ترثيهم في بلدانهم!
عمر ولا سلمان كيف كيف - بلاد الرجال ... بصح ماتو2017/01/26 على 21:50
تششفاو في الناس والله ماتحشم ............... اتلها في نفسك وشد فمك .... جهنم راها تتربص على للسنتهم طوال وحسبين رواهم جايبينها ...بففففففففففف
يوميات مغترب 2017/01/26 على 21:44
ويل للقاسية قلوبهم و الذين يتهمون الناس بالباطل و البهتان ... اللهم ارحم موتى المسلمين .
khald - الجزائر2017/01/26 على 21:14
غوغائيك وغباؤك منعاك أن تقرأ حتى نهاية المقال فتعرف مواقف العودة السياسية المعارضة رحم الله زوج الداعية وابنه وهما في ذمة الله الذي هو أرحم بهما من الخنساء رضي الله عنها وشفى الجرحى وأعظم أجرنا جميعا فكلنا في بلاد الإسلام جسد واحد تتداعى أعضاؤه بعضها لبعض رغم أنفك وأنوف الشعوبيين والروافض أجمعين
علي - الجزائر2017/01/26 على 21:09
فنك حقير لئيم كعادتك كنت معهم فرأيت على الحال ااتي تذكر ؟الموتى في العراق وسورية يموتون بسبب حكم الدم والطوائف الرافضية العميلة لا فتاوى الدم أعظم الله أجر الداعية العودة ورحم زوجه وابنه وجزى أثرياء الخليج على مشروعاتهم الخيرية في إفريقيا وآسيا خاصة ما يقدمونه للروهينغا سرا وعلاينة
هشام - الجزائر2017/01/26 على 21:472
إنا لله وإن إليه راجعون
Fennec - DZ22017/01/26 على 21:543
فتاوي هذا المجرم إن كنتم أغبياء وعبيد لفكر تنسون،الجزائريون الأحرار الذين ذاقوا ويلات الهمجية لن ينسوا:
"وأقول:أيضاً في الجزائر عشرات الآلاف من الشباب الذين يدافعون عن دينهم، وعن أعراضهم، وعن تحكيم شريعة الله عز وجل، ويقاتلون أولياء العلمانية،وأولياء الاشتراكية، وأولياء الغرب، والجميع محتاجون إلى دعم إخوانهم المسلمين، ليس فقط لدعم الجهاد بنفسه، بل لحماية ظهور المجاهدين، ورعاية أسرهم، فإن أهل الفساد والريب يقولون: لا تنفقوا على هؤلاء، ويحاصرونهم، ويتابعون كل من يدخل إلى بيوتهم، أو يوصل إليهم
Fennec - DZ32017/01/26 على 21:564
أو يوصل إليهم خيراً، يريدونهم أن يموتوا فقراً وجوعاً وعرياً، وأن يحنوا رءوسهم بسبب الحاجة والفقر، فلابد من خلافتهم في أهلهم وأطفالهم وأولادهم بخير."
وقال داعيا بالنصر لمن يسميهم المجاهدين في الجزائر:
"اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين، وانصر إخواننا المجاهدين في أفغانستان، وانصر إخواننا المجاهدين في الجزائر"
المصدر تسجيل صوتي تجدونه بسهولة بقوقل.
2017/01/26 على 22:31
نعم يامسود القلب لكل مقام مقال المس عزيت بريس واليوم تتشفى في مسلم غفد أهله إنك من أولياء الشيطان رحمكم هم بنو صهيون يا خي جنس.
2017/01/26 على 22:20
و مادخل زوجته و ابنه يا عبقري و الله هو المحاسب ام انت ؟! اضن انك انسان تعيس تعيش بالكره الحقد و الام الماضي و كآنك الوحيد الذي قاسى او تألم انصحك ببالتطهر و قراءة سورة يوسف بتدبر و سيبدأ الرضى بلتغلل لقلبك .
Fennec - dz2017/01/26 على 22:085
إسم التسجيل "دعوة للإنفاق" لمن يريد التحقق. لست ضد زوجته ولا تزر وزره في شيء يوصبر عائلتها لكن لا يجب أن نجعل من حادث ألم بمجرم ملحمة.وموتانا الذين قتلوا بأسباب هذا المجرم وفكره الهمجي؟ جبناء أنتم يا من دمرت عقولكم آلة الوهابية يامن ليس فيكم ذرة جزائرية.وجودكم في الجزائر جسديا وهواكم وهابي آل شعوذي وأنتم توقعون بالعشر على الهمجية التي قتلت عائلاتنا. فكر تنقلب فيه المفاهيم المجرم يصبح بطلا والضحية تنسى كجثة كريهة لن أغفر لهذا الفكر الهمجي الإجرامي ما حييت!
السلفي - الجزائر2017/01/26 على 22:366
السلام عليكم .
إنّا نختلف مع الرجل في المنهج لكن لانقول إلا ما يرضي ربنا رحم الله أم معاذ وإبنها وغفر لهم خطاياهم وغسّلهم منها بالماء والثلج والبرد.
إنّ لله ما أخذ ولله ما أعطى فاصبر يا سلمان وإحتسب.