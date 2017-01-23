سلامتكم في صميم اهتماماتنا حملة تحسيسية من نفطال للتوعية من مخاطر الغاز

تطلق نفطال بداية الأسبوع المقبل، حملة تحسيسيّة جوارية، للتحذير من مخاطر الاستعمال السيّئ لقارورات غاز البوتان، في ظلّ تسجيل العديد من حالات الوفاة والاختناق لأفراد وعائلات بأكملها منذ دخول فصل الشتاء.

وتحمل الحملة التي أطلقتها المؤسسة الوطنية لتوزيع وتسويق المواد البترولية ومشتقاتها نفطال شعار "سلامتكم في صميم اهتماماتنا"، وفيها يتولى خبراء من المؤسسة تقديم إرشادات أمنية لمستعملي قارورات غاز البوتان، على مستوى جميع نقاط بيع نفطال عبر ولايات الوسط. لتعمم التجربة تدريجيا على باقي ولايات الوطن.

والولايات المعنية بالحملة التحسيسية التي تنطلق بداية من يوم 29 جانفي الجاري وتستمر إلى غاية 5 فيفري، الجزائر العاصمة، حيث يُنشط الخبراء حملتهم بمحطات الوقود بكل من بلديات برج الكيفان وباب الزوار والشراقة، ومزفران، وأيضا بالقليعة بولاية تيبازة والناصرية وبرج منايل وتاقدمت بولاية بومرداس، أما بولاية البليدة فينشط خبراء نفطال الحملة التحسيسية بمحطة الوقود لكل من تامز جيدة في اتجاه موزاية وبني مراد.