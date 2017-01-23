أقدم شاب في الثلاثين من العمر، الخميس، على وضع حد لحياته شنقا بواسطة حبل. وذلك في قرية إعفاجن ببلدية بوجيمع شمالي ولاية تيزي وزو. الضحية عثر عليه معلقا إلى شجرة زيتون. وقد تدخلت مصالح الحماية المدينة بالوحدة الثانوية لتيقزيرت من أجل تحويل الجثة إلى مستشفى تيقزيرت قصد التشريح، في حين فتحت مصالح الأمن تحقيقا في القضية لكشف ملابساتها.
ومن جهتها، تدخلت مصالح الحماية المدنية في الأربعاء ناث إيراثن، فجر الخميس ،من أجل إخماد حريق شب في أحد المنازل، الواقعة في قرية آيت حلي ببلدية إيرجن، حيث أتت ألسنة اللهب على مساحة واسعة من المسكن خصوصا المطبخ وخلفت خسائر مادية معتبرة ولحسن الحظ لم يتأذ قاطنو المنزل.
...وتسعينية تلقى حتفها في الشارع
لقيت عجوز في الـ92 من العمر، صبيحة الخميس، حتفها في طريقها إلى المستشفى الجامعي "محمد النذير" بتيزي وزو، بعدما اشتد عليها المرض، حيث كانت تمشي في الطريق على مستوى المدينة الجديدة قبل أن تقع أرضا، وتم الاتصال بمصالح الحماية المدينة التي حولتها إلى المستشفى قصد تلقي العلاج، إلا أنها قبل وصولها إلى مصلحة الاستعجالات لفظت أنفاسها الأخيرة.
وقد تم تحويل جثتها إلى مصلحة حفظ الجثث قصد التشريح، وفتحت مصالح الأمن تحقيقا في الحادث.
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ثلاثيني يضع حدا لحياته شنقا ببوجيمع بتيزي وزو
رانية. م
أقدم شاب في الثلاثين من العمر، الخميس، على وضع حد لحياته شنقا بواسطة حبل. وذلك في قرية إعفاجن ببلدية بوجيمع شمالي ولاية تيزي وزو. الضحية عثر عليه معلقا إلى شجرة زيتون. وقد تدخلت مصالح الحماية المدينة بالوحدة الثانوية لتيقزيرت من أجل تحويل الجثة إلى مستشفى تيقزيرت قصد التشريح، في حين فتحت مصالح الأمن تحقيقا في القضية لكشف ملابساتها.
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ومن جهتها، تدخلت مصالح الحماية المدنية في الأربعاء ناث إيراثن، فجر الخميس ،من أجل إخماد حريق شب في أحد المنازل، الواقعة في قرية آيت حلي ببلدية إيرجن، حيث أتت ألسنة اللهب على مساحة واسعة من المسكن خصوصا المطبخ وخلفت خسائر مادية معتبرة ولحسن الحظ لم يتأذ قاطنو المنزل.
...وتسعينية تلقى حتفها في الشارع
لقيت عجوز في الـ92 من العمر، صبيحة الخميس، حتفها في طريقها إلى المستشفى الجامعي "محمد النذير" بتيزي وزو، بعدما اشتد عليها المرض، حيث كانت تمشي في الطريق على مستوى المدينة الجديدة قبل أن تقع أرضا، وتم الاتصال بمصالح الحماية المدينة التي حولتها إلى المستشفى قصد تلقي العلاج، إلا أنها قبل وصولها إلى مصلحة الاستعجالات لفظت أنفاسها الأخيرة.
وقد تم تحويل جثتها إلى مصلحة حفظ الجثث قصد التشريح، وفتحت مصالح الأمن تحقيقا في الحادث.