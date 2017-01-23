شلغوم يترك ضحايا الأحوال الجوية ويعزي المجريين!

تنقل وزير الفلاحة، عبد السلام شلغوم، الخميس، إلى مقرّ سفارة المجر بالجزائر ليوقِّع على سجلّ التعازي، إثر حادث مرور وقع مؤخرا في إيطاليا وأودى بحياة العديد من التلاميذ المجريين الذين كانوا في طريق عودتهم إلى بلدهم بعد انقضاء عطلتهم الشتوية بفرنسا.

وفاجأت هذه الخطوة الجزائريين.. لأن هناك العشرات من المواطنين الذين توفّوا في الأيام الأخيرة بفعل الاختناقات بالغاز أو بسبب البرد وسوء الأحوال الجوية دون أن يكلف شلغوم أو غيرُه من أعضاء الحكومة نفسه عناء تعزية ذويهم والتضامن معهم؟!