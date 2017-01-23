أشرف المدير العام للجمارك ،قدور بن طاهر، الخميس، على مراسيم توقيع اتفاقية تعاون تعد الأولى من نوعها، ما بين المديرية العامة للجمارك، وجامعة قسنطينة -03-، ستساهم في انفتاح الجامعة على المحيط الاقتصادي والاجتماعي.
وستشمل عدة مجالات تدعم استراتيجيتها، لا سيما تحليل البيانات وتسيير المخاطر، ليوضح بالمناسبة المدير العام، أن هذه الأخيرة ستكون بمثابة الجسر الذي سيربط إدارة الجمارك مع الجامعة، لمناقشة آفاق الاندماج في مجتمع المعلومة، وبحث الخيارات المطروحة لتقليص الفجوة الرقمية بما يتماشى ومتطلبات المتعاملين الاقتصاديين والعاملين في الاستثمار، إلى جانب ضمان تكوين متخصص، تنظيم أيام دراسية، ملتقيات علمية تمس الاقتصاد الجزائري بصفة عامة.
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إبرام اتفاقية تعاون ما بين المديرية العامة للجمارك وجامعة قسنطينة 3
إيمان زيتوني
أشرف المدير العام للجمارك ،قدور بن طاهر، الخميس، على مراسيم توقيع اتفاقية تعاون تعد الأولى من نوعها، ما بين المديرية العامة للجمارك، وجامعة قسنطينة -03-، ستساهم في انفتاح الجامعة على المحيط الاقتصادي والاجتماعي.
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وستشمل عدة مجالات تدعم استراتيجيتها، لا سيما تحليل البيانات وتسيير المخاطر، ليوضح بالمناسبة المدير العام، أن هذه الأخيرة ستكون بمثابة الجسر الذي سيربط إدارة الجمارك مع الجامعة، لمناقشة آفاق الاندماج في مجتمع المعلومة، وبحث الخيارات المطروحة لتقليص الفجوة الرقمية بما يتماشى ومتطلبات المتعاملين الاقتصاديين والعاملين في الاستثمار، إلى جانب ضمان تكوين متخصص، تنظيم أيام دراسية، ملتقيات علمية تمس الاقتصاد الجزائري بصفة عامة.