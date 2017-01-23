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بعد مرض عضال
"بختي بلعايب" في ذمة الله
أعلن التليفزيون العمومي، في وقت متأخر من ليلة الخميس، عن رحيل وزير التجارة "بختي بلعايب" إثر مرض عضال.
أتت وفاة "بلعايب" (63 سنة) أياما غداة تفاقم وضعه الصحي، وقيام رئيس الجمهورية "عبد العزيز بوتفليقة" قبل أسبوع، بتكليف وزير السكن "عبد المجيد تبون" بتسيير وزارة التجارة بالنيابة.
وظهرت علامات المرض واضحة على الراحل قبل فترة حين ظهر في صور تلفزيونية، ما دفع ناشطين لإطلاق دعوات بضرورة "تركه يرتاح"، لكن الفقيد الذي استلم مهامه خلفا لـ "عمارة بن يونس" في 25 جويلية 2015، واصل مسيرته إلى غاية تعذر استمراره غداة تدهور صحته في الفترة الأخيرة.
الفقيد من مواليد 22 أوت 1953 بمنطقة "ثنية الأحد" التابعة لولاية "تيسمسيلت"، حائز على شهادة "الليسانس" في التجارة من المعهد الوطني للتجارة، وسبق له أن شغل عدة وظائف رسمية أبرزها: نائب مدير بوزارة التجارة (ديسمبر1982 ــ جويلية 1989)، مدير مركزي بالوزارة ذاتها (جويلية 1989 ــ أوت 1990)، مدير عام المنظمة التجارية (أوت 1990 ــ أكتوبر 1991)، مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسـطة (نوفمبر 1992ــ أفريل 1994)، مكلف بمهمة لدى رئيس الحكومة (أفريل 1994 ــ سبتمبر 1996) ووزير التجارة (سبتمبر 1996 ــ 1999)، وهي الحقيبة التي تولاها مجددا 19 سنة من بعد (2015 – 2017).
رحم الله الفقيد، وألهم ذويه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون.
العباسي - الجزائر ارض الله2017/01/26 على 23:071
الله يرحمه و يوسع عليع
SoloDZ - كفى بالموت موعظة 2017/01/26 على 23:082
رحمه الله وأسكنه فسيح جناته وألهم ذويه جميل الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون
أم أشرف - آسفي- المغرب2017/01/26 على 23:203
تعازي كل الشعب المغربي لأخيه الشعب الجزائري....لله ما أعطى ولله ما أخذ ...أطلب بقلب خاشع في ليلة الجمعة المباركة هاته أن يرحمه ويسكنه فسيح جنانه رفقة كل شهداء أرض الجزائر الطيبة وان يرحم ضحايا كاؤثة الثلوج .....أتمنى لكم الصبر والسلوان وان يأجركم الله فيهم الخير والنمو والازدهار وان نبقى على الدوام شعبين متراصين متحابين . السلام عليكم.
جزائري - الجزائر2017/01/26 على 23:224
ربي يرحمو
ordz2017/01/26 على 23:225
" إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ " .
محمد لخضر - باتنة2017/01/26 على 23:226
ان لله وان اليه راجعون.ربي ارحمه واسكنه فسيح جنانه والهم ذويه الصبر والسلوان.
zine Labidine Maghboune - Djibouti2017/01/26 على 23:247
إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ, لله ما اخذ وله ما اعطى
الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته
اللهم ارحمه واغفر له واسكنه فسيح جناتك واحشره في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين
zine Labidine Maghboune - Djibouti2017/01/26 على 23:278
إن لله وإن إليه راجعون
الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته
اللهم ارحمه واغفر له واسكنه فسيح جناتك واحشره في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين
2017/01/26 على 23:289
ربي يرحمو ان شاء العالى
ملاحظ2017/01/26 على 23:3010
من ناحية انسانية ودينية, هذا وزير اصبح بين يديي الله وان للله اليه راجعون, وكل نفس ذائقة الموت ولنا اية" (فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ) والله يرحمه....
توفيق - الجزاءر2017/01/26 على 23:3111
ان لله وانا اليه راجعون
قدر الله وما شاء فعل
فضاء وقدر الله عزوجل
رجل قمة في التواضع والاحترام
حروشي - ALGERIA2017/01/26 على 23:3212
لله ما اعطى ولله ما اخد انا لله و انا اليه راجعون. اللهم اغمده برحمتك التي وسعت كل شئ.وارزق اهله الصبر و السلوان.
- خليل باريس2017/01/26 على 23:3413
اٱنا لله وإنا إليه راجعون
أبو أمين2017/01/26 على 23:3714
اللهم اسكنه فسيح الجنان و ألهم عائلته جميل الصبر و السلوان
شاكر حامدي - سطيف- الجزائر2017/01/26 على 23:3715
رحم الله الفقيد و أسكنه فسيح جنانه...إنا لله و إنا إليه راجعون.....
2017/01/26 على 23:4316
رحمه الله وغفر له أمين ، كلنا سانلاقي ملك الموة وكلنا ذاهبون من هذه الدار التي لاتساوي جناح بعوضة أمام ماينتضرنا أمام الله إذى أحسنا عملا في دنيانة ومن لم يحسن العمل وإتبع هواه ونفس الأمارة بسوء فأولائك خسرو دنياهم وفي الأخيرة لهم عذاب الحريق. أتذكرو الموة كل يوم وستعدو لها بالأعمال الطيبة والكلام الطيب و النضيف وحسن المعاملة وفعل الخير والإبتعاد عن المنكر والمعاصي والكلام الفاحش الذي سنحاسب عليه أشد الحساب والنميمة وقول الزور من يريد ما عند الله عليه أن يتزود بكل ما يرضي الله ويفرحه ويرضى بيه.