بعد مرض عضال "بختي بلعايب" في ذمة الله

أعلن التليفزيون العمومي، في وقت متأخر من ليلة الخميس، عن رحيل وزير التجارة "بختي بلعايب" إثر مرض عضال.

أتت وفاة "بلعايب" (63 سنة) أياما غداة تفاقم وضعه الصحي، وقيام رئيس الجمهورية "عبد العزيز بوتفليقة" قبل أسبوع، بتكليف وزير السكن "عبد المجيد تبون" بتسيير وزارة التجارة بالنيابة.

وظهرت علامات المرض واضحة على الراحل قبل فترة حين ظهر في صور تلفزيونية، ما دفع ناشطين لإطلاق دعوات بضرورة "تركه يرتاح"، لكن الفقيد الذي استلم مهامه خلفا لـ "عمارة بن يونس" في 25 جويلية 2015، واصل مسيرته إلى غاية تعذر استمراره غداة تدهور صحته في الفترة الأخيرة.

الفقيد من مواليد 22 أوت 1953 بمنطقة "ثنية الأحد" التابعة لولاية "تيسمسيلت"، حائز على شهادة "الليسانس" في التجارة من المعهد الوطني للتجارة، وسبق له أن شغل عدة وظائف رسمية أبرزها: نائب مدير بوزارة التجارة (ديسمبر1982 ــ جويلية 1989)، مدير مركزي بالوزارة ذاتها (جويلية 1989 ــ أوت 1990)، مدير عام المنظمة التجارية (أوت 1990 ــ أكتوبر 1991)، مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسـطة (نوفمبر 1992ــ أفريل 1994)، مكلف بمهمة لدى رئيس الحكومة (أفريل 1994 ــ سبتمبر 1996) ووزير التجارة (سبتمبر 1996 ــ 1999)، وهي الحقيبة التي تولاها مجددا 19 سنة من بعد (2015 – 2017).

رحم الله الفقيد، وألهم ذويه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون.