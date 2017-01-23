قالت قوات ليبية، الخميس 26 جانفي، إنها عثرت على حوالي 90 جثة لمقاتلين من المتشددين في موقعين استهدفتهما ضربات جوية أمريكية مؤخرا قرب سرت.
وقال مسؤولون أمريكيون إن أكثر من 80 متشددا، بعضهم كانوا يخططون لهجمات في أوروبا، قتلوا قبل أسبوع عندما أسقطت قاذفات من طراز بي-2 حوالي 100 قذيفة دقيقة التوجيه على معسكرات على بعد حوالي 45 كيلومترا جنوب غربي سرت.
وأضافوا أن الضربات استهدفت متشددين كانوا قد فروا من سرت. إلا أنّ القوات التي تقودها كتائب مصراتة قالت إن معظم أولئك الذين عثر على جثثهم في الموقعين لم يكونوا بين أولئك الذين فروا من سرت.
ولم يذكر بيان القوات تفاصيل بشأن جنسيات المتشددين أو الأماكن التي يعتقد أنهم كانوا موجودين فيها في السابق، لكنه قال إن حوالي 70 جثة عثر عليها في موقع واحد بينما وجدت 20 جثة في موقع آخر. ولم تتضح المسافة الفاصلة بين الموقعين.
ونشرت القوات صورا لمخابئ مهجورة تغطيها الرمال والعشب وقالت إن المواقع كانت تستخدم للتدريب وإنها عثرت فيها على قذائف وأحزمة ناسفة وشراك خداعية.
وقالت أيضا إنها ألقت القبض على اثنين يشتبه بأنهما من المتشددين وقتلت 4 رفضوا الاستسلام. والقوات التي تقودها كتائب من مدينة مصراتة كانت قد طردت "داعش" من سرت في حملة استمرت حوالي 7 أشهر وانتهت في ديسمبر.
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العثور على 90 جثة في موقعين قصفتهما طائرات أمريكية في سرت
رويترز
قالت قوات ليبية، الخميس 26 جانفي، إنها عثرت على حوالي 90 جثة لمقاتلين من المتشددين في موقعين استهدفتهما ضربات جوية أمريكية مؤخرا قرب سرت.
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وقال مسؤولون أمريكيون إن أكثر من 80 متشددا، بعضهم كانوا يخططون لهجمات في أوروبا، قتلوا قبل أسبوع عندما أسقطت قاذفات من طراز بي-2 حوالي 100 قذيفة دقيقة التوجيه على معسكرات على بعد حوالي 45 كيلومترا جنوب غربي سرت.
وأضافوا أن الضربات استهدفت متشددين كانوا قد فروا من سرت. إلا أنّ القوات التي تقودها كتائب مصراتة قالت إن معظم أولئك الذين عثر على جثثهم في الموقعين لم يكونوا بين أولئك الذين فروا من سرت.
ولم يذكر بيان القوات تفاصيل بشأن جنسيات المتشددين أو الأماكن التي يعتقد أنهم كانوا موجودين فيها في السابق، لكنه قال إن حوالي 70 جثة عثر عليها في موقع واحد بينما وجدت 20 جثة في موقع آخر. ولم تتضح المسافة الفاصلة بين الموقعين.
ونشرت القوات صورا لمخابئ مهجورة تغطيها الرمال والعشب وقالت إن المواقع كانت تستخدم للتدريب وإنها عثرت فيها على قذائف وأحزمة ناسفة وشراك خداعية.
وقالت أيضا إنها ألقت القبض على اثنين يشتبه بأنهما من المتشددين وقتلت 4 رفضوا الاستسلام. والقوات التي تقودها كتائب من مدينة مصراتة كانت قد طردت "داعش" من سرت في حملة استمرت حوالي 7 أشهر وانتهت في ديسمبر.