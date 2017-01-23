سيوارى جثمان الفقيد بختي بلعايب الثرى، ظهر يوم غد السبت، بمقبرة الشراقة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، نقلا عن أقاربه.
توفي وزير التجارة بختي بلعايب، مساء الخميس، في مؤسسة استشفائية بباريس (فرنسا) إثر مرض عضال.
وسيتم نقل جثمان الفقيد إلى الجزائر بعد ظهر الجمعة.
وكان الفقيد بختي بلعايب الذي تولى منصبه كوزير في جويلية 2015 خلفا لعمارة بن يونس، يتابع علاجا طبيا منذ ال18 يناير الجاري في حين عين وزير السكن، عبد المجيد تبون لضمان نيابة وزارة التجارة.
وقد قدم السيد تبون وكل موظفي القطاع "تعازيهم الخالصة" في بيان نشر على موقع وزارة التجارة.
وكان بختي بلعايب الذي ولد في 22 أوت 1953 في ثنية الحد بولاية تيسمسيلت وهو متزوج وأب لثلاثة أطفال متحصل على شهادة العلوم التجارية من المعهد الوطني للتجارة (جوان 1977).
وقد تولى عدة مناصب بوزارة التجارة كنائب مدير بوازرة التجارة (ديسمبر1982- جويلية 1989) ومدير مركزي للتجارة (جويلية 1989- أوت 1990) ومدير عام للتنظيم التجاري (أوت 1990- أكتوبر 1991) قبل أن يتولى مهام مكلف بالدراسات بوزارة المؤسسة الصغيرة والمتوسطة (نوفمبر 1992-افريل 1994).
كما تم تكليفه بمهمة لدى رئيس الحكومة (افريل 1994 -سبتمبر 1996).
وتولى بلعايب ولأول مرة منصب وزير التجارة بين سبتمبر 1996 وديسمبر 1999.
وكان الفقيد أول مسؤول جزائري قاد الوفد الجزائري خلال الجولة الأولى من المفاوضات حول انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة.
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بلعايب يوارى الثرى السبت بمقبرة الشراقة
الشروق أون لاين
سيوارى جثمان الفقيد بختي بلعايب الثرى، ظهر يوم غد السبت، بمقبرة الشراقة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، نقلا عن أقاربه.
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توفي وزير التجارة بختي بلعايب، مساء الخميس، في مؤسسة استشفائية بباريس (فرنسا) إثر مرض عضال.
وسيتم نقل جثمان الفقيد إلى الجزائر بعد ظهر الجمعة.
وكان الفقيد بختي بلعايب الذي تولى منصبه كوزير في جويلية 2015 خلفا لعمارة بن يونس، يتابع علاجا طبيا منذ ال18 يناير الجاري في حين عين وزير السكن، عبد المجيد تبون لضمان نيابة وزارة التجارة.
وقد قدم السيد تبون وكل موظفي القطاع "تعازيهم الخالصة" في بيان نشر على موقع وزارة التجارة.
وكان بختي بلعايب الذي ولد في 22 أوت 1953 في ثنية الحد بولاية تيسمسيلت وهو متزوج وأب لثلاثة أطفال متحصل على شهادة العلوم التجارية من المعهد الوطني للتجارة (جوان 1977).
وقد تولى عدة مناصب بوزارة التجارة كنائب مدير بوازرة التجارة (ديسمبر1982- جويلية 1989) ومدير مركزي للتجارة (جويلية 1989- أوت 1990) ومدير عام للتنظيم التجاري (أوت 1990- أكتوبر 1991) قبل أن يتولى مهام مكلف بالدراسات بوزارة المؤسسة الصغيرة والمتوسطة (نوفمبر 1992-افريل 1994).
كما تم تكليفه بمهمة لدى رئيس الحكومة (افريل 1994 -سبتمبر 1996).
وتولى بلعايب ولأول مرة منصب وزير التجارة بين سبتمبر 1996 وديسمبر 1999.
وكان الفقيد أول مسؤول جزائري قاد الوفد الجزائري خلال الجولة الأولى من المفاوضات حول انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة.