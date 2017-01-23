صراخ الطالبات ساعد على إبطال الهجوم وفرار المعتدين مجهولون يقتحمون إقامة جامعية للبنات بتلمسان

أقدمت الطالبات المقيمات بالإقامة الجامعية صوفي المنور ببلدية شتوان بتلمسان، الأربعاء،على تنظيم وقفة احتجاجية، مطالبات المسؤولين بضرورة توفير الأمن وتشديد الرقابة، بعد إقدام مجهولين على اقتحام حرم الإقامة الجامعية، في أكثر من مناسبة.

وحسب المعلومات التي بحوزتنا، فإن احتجاج الطالبات يأتي بعد إقدام مجهول الهوية على محاولة اقتحام إحدى الغرف التي تقيم فيها طالبة جامعية، بعد تمكنه من القفز فوق الجدار الخارجي الخلفي للإقامة الجامعية، إلا أنه ولحسن الحظ تفطنت الطالبات لهذه الحادثة وتعالت صرخاتهن، الأمر الذي جعل الشاب المجهول يفر من حيث أتى، إلا أنه وفي اليوم الموالي عاشت الإقامة الجامعية للبنات نفس الحادثة، بعدما تمكن شاب آخر من تجاوز الجدار الخلفي الخارجي، محاولا اقتحام غرفة إحدى الطالبات، ورغم محاولة أعوان الأمن الداخلي اللحاق به، إلا أنه تمكن من الهروب، حيث لم تجد الطلبات حينها سوى تنظيم حركة احتجاجية، مطالبات الجهات المعنية بتوفير الأمن.. في سابقة تعد الأولى من نوعها خلال هذا الموسم الجامعي.

وفي انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات من قبل المصالح الأمنية، تبقى الأمور غامضة، وتفتح باب التساؤلات عمن دفع أو من كان وراء إقدام هؤلاء المجهولين على اقتحام الحرم الجامعي ومحاولة انتهاك حرمة الطالبات.