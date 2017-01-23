تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي، الخميس، من توقيف 5 عناصر دعم للجماعات الإرهابية بكل من سطيف وبومرداس.
وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، الجمعة، أن مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر حرس الحدود وحرس الشواطئ بالتنسيق مع مصالح الجمارك، حجزت 7 قناطير و28 كيلوغرام من الكيف المعالج بكل من البيض وتلمسان وعين تموشنت وتندوف. فيما ضبطت مفارز أخرى بالوادي ووهران، 9 قناطير من مادة التبغ و9011 قرصا مهلوسا.
كما أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تلمسان والوادي وتمنراست وبرج باجي مختار، 13 مهربا وحجزت 7 مركبات رباعية الدفع وشاحنتين ودراجة نارية و13 طنا من المواد الغذائية و7700 لتر من الوقود و16 جهاز كشف عن المعادن ومولدين كهربائيين ومطرقتي ضغط وجهاز اتصال عبر الأقمار الصناعية.
من جهة أخرى، أحبطت وحدات حرس الحدود بكل من سوق أهراس وتبسة والطارف، 5 محاولات تهريب 12040 لتر من الوقود، فيما تم توقيف 38 مهاجرا غير شرعي بكل من غرداية وأدرار وبشار، وفقا لذات البيان.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
شارك برأيك
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
الأكثر تفاعلا
1منحرفون يقتلون التلميذ "كمال" بمطرقة أمام متوسطة بسكيكدة
2أمن البويرة يسترجع سيارة مسروقة ويوقف سارقها بالمسيلة
3شركة النقل بالسكك الحديدية تلغي رحلاتها نحو ولايات الشرق
4بلعايب يوارى الثرى السبت بمقبرة الشراقة
5مفتش شرطة سابق يستعمل رخصة سياقة مزوّرة للتهرب من القضاء
Français English
الرأي
سلطان بركاني
كيف تتمنّى أن ترحل عن هذه الدّنيا؟
سليم قلالة
بونوا يُنصف الحجاب في فرنسا
معلومي ياسين
لا تتلاعبوا بالجزائر
سلطان بركاني
المرجعية الدينيّة الوطنية.. بين التّنظير والتّطبيق
عبد الناصر
قمة الجدّ في موضوع لهو!
عثمان سعدي
عن الشاعر الأمازيغي القبائلي الكبير محند أُو محند
محمد سليم قلالة
هذه روح التضامن التي نريد
محمد الهادي الحسني
العقون والأطرش
جمال لعلامي
.. تعرفوا غير تموتوا !
صالح عوض
القدس.. خط أخضر
الفيديو
اللغة الإنكليزية في الجزائر.. هل تتفوق على الفرنسية؟
الصادق المهدي يعود إلى السودان بعد قضاء 30 شهراً في المنفى
إيفانكا ترامب تحبو في البيت الأبيض لأول مرة!
"إسرائيل" تفتح باب الاستيطان على مصراعيه
روسية تستعرض قوتها الخارقة بجر عربتي ترام في الصقيع!
ترامب ينهي مشاركة بلاده في اتفاقية التبادل الحر عبر المحيط الهادئ
امرأة آسيوية تعتدي على مسلمة بجامعة أستراليا
شاهد كيف يعامل كل من أوباما وترامب زوجته؟!
عسكر الجزائر يعطّلون الحواسيب الكورية في استحقاق بطولة العالم
من هو يحيى جامع الذي يرفض التخلي عن السلطة في غامبيا؟
حجز 7 قناطير من الكيف المعالج غرب البلاد
توقيف 5 عناصر دعم للإرهابيين بسطيف وبومرداس
الشروق أون لاين
تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي، الخميس، من توقيف 5 عناصر دعم للجماعات الإرهابية بكل من سطيف وبومرداس.
تغطيات ذات صلة
توقيف 5 عناصر دعم للإرهابيين بسطيف وبومرداس
مجهولون يقتحمون إقامة جامعية للبنات بتلمسان
بلعايب يوارى الثرى السبت بمقبرة الشراقة
محاصرون يحملون مرضاهم على الأبواب والسلالم بسطيف
إبرام اتفاقية تعاون ما بين المديرية العامة للجمارك وجامعة قسنطينة 3
وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، الجمعة، أن مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر حرس الحدود وحرس الشواطئ بالتنسيق مع مصالح الجمارك، حجزت 7 قناطير و28 كيلوغرام من الكيف المعالج بكل من البيض وتلمسان وعين تموشنت وتندوف. فيما ضبطت مفارز أخرى بالوادي ووهران، 9 قناطير من مادة التبغ و9011 قرصا مهلوسا.
كما أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تلمسان والوادي وتمنراست وبرج باجي مختار، 13 مهربا وحجزت 7 مركبات رباعية الدفع وشاحنتين ودراجة نارية و13 طنا من المواد الغذائية و7700 لتر من الوقود و16 جهاز كشف عن المعادن ومولدين كهربائيين ومطرقتي ضغط وجهاز اتصال عبر الأقمار الصناعية.
من جهة أخرى، أحبطت وحدات حرس الحدود بكل من سوق أهراس وتبسة والطارف، 5 محاولات تهريب 12040 لتر من الوقود، فيما تم توقيف 38 مهاجرا غير شرعي بكل من غرداية وأدرار وبشار، وفقا لذات البيان.