فزع بثانوية جمال الدين الأفغاني بالحراش غرباء يتسللون إلى مدرسة ويطعنون تلميذا بخنجر بسبب "خمار"!

لا يزال تلاميذ وأساتذة ثانوية "جمال الدين الأفغاني" الواقعة بالحراش، "تحت الصدمة"، بسبب ما عاشوه الخميس، إثر إقدام شخص غريب عن المؤسسة على التسلل إلى داخلها عبر الجدار، والاعتداء على تلميذ بخنجر بمساعدة غرباء آخرين، أمام مسمع ومرأى الجميع، بحجة الدفاع عن أخته.

وقال شهود عيان لـ"الشروق"، حضروا الحادثة، إن شخصا غريبا عن الثانوية تمكن من التسلل إلى المؤسسة رفقة أشخاص غرباء، وقاموا بالاعتداء على تلميذ بالسلاح الأبيض بثلاث طعنات على مستوى اليد، وتركوه يسبح في دمائه، حيث تم نقله على جناح السرعة إلى مستشفى "بلفور" بالحراش.

وحسب الشهود فسبب الاعتداء على التلميذ، محاولة المعتدي الثأر لأخته والدفاع عنها، بعد أن أخبرته أن زميلا لها حاول نزع خمارها في فناء المؤسسة، لكن شهودا عيان فندوا تصريحات المعتدي، مؤكدين أن التلميذ "المعتدى عليه"، كان يمزح مع زميلته فقط ولم يحاول أبدا نزع خمارها. في حين تم فتح تحقيق أمني للكشف عن ملابسات القضية التي هزت تلاميذ وأساتذة الثانوية والمؤسسات المجاورة لها.

وقد اغتنم تلاميذ الثانوية الفرصة لمناشدة وزيرة التربية نورية بن غبريط ومدير التربية للجزائر شرق اليامين ميخالدي، الإسراع في إيفاد لجنة وزارية للتحقيق بالمؤسسة التربوية التي أضحى "التسيب" يميز يومياتها بشكل ملفت، في ظل غياب "الطاقم الإداري" حسبهم، مطالبين بضرورة توفير الأمن في أقرب الآجال حفاظا على أمنهم وسلامتهم، كما رفعوا شكاوى عن انعدام التدفئة بالثانوية، حيث أصبحوا يدرسون في "ثلاجات"، إلى جانب الوضعية المزرية التي آلت إليها الأقسام، واهتراء تجهيزات المؤسسة نظرا إلى قدمها، خاصة الكراسي.