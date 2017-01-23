في نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية أمطار وثلوج ورياح ابتداء من السبت

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية اضطرابا جويا سيشمل المدن الغربية والوسطى، يميزه تهاطل الثلوج وأمطار غزيرة مصحوبة بانخفاض كبير في درجات الحرارة تصل إلى درجتين تحت الصفر ورياح قوية قد تصل سرعتها إلى 60 كلم في الساعة.

وحسب نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، فإن الاضطراب الجوي سيمس المدن الشمالية للوطن وسيكون مصحوبا بتهاطل أمطار غزيرة تصل إلى 30 ملم وتساقط للثلوج على المرتفعات والمدن التي يزيد علوها عن 1200 متر مع تسجيل انخفاض كبير في درجات الحرارة قد تصل إلى درجتين تحت الصفر ليلا.

وحسب توقعات الأرصاد الجوية، فإن هذا الإضراب الجوي الذي يمس مدن غرب ووسط البلاد بدءا من اليوم، يعتبر امتدادا لاضطراب جوي بارد قادم من شمال أوروبا.

وأشارت التوقعات في ذات الوقت إلى تسجيل جو بارد ناجم عن انخفاض في درجات الحرارة التي ستتراوح ما بين 3 و6 درجات في مدن الهضاب العليا من سطيف إلى قسنطينة وبرج بوعريريج والبويرة وتيزي وزو والجلفة والبيض وسوق أهراس وخنشلة وباتنة وغيليزان معسكر وتيسمسيلت وغيرها، في حين ستنخفض الحرارة إلى درجتين تحت الصفر ليلا، في حين تعود درجات الحرارة إلى معدلها الفصلي في المدن الساحلية ما بين 12 إلى 18 درجة، وسيمتد إلى غاية أمسية الأحد.