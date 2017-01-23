توقيف 5 عناصر لدعم الإرهابيين ببومرداس وسطيف

date 2017/01/27 views 218 comments 0
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icon-writer نوارة. ب

صحافية بجريدة الشروق اليومي مختصة بالشؤون الوطنية والأمنية

أوقفت قوات الجيش الخميس، 5 عناصر لدعم الجماعات الإرهابية بكل من بومرداس وسطيف، فيما تمكن عناصر حرس الحدود بالتنسيق مع مفرزة للجيش الوطني من حجز أزيد من 7 قناطير من المخدرات.

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وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني أنه فقد تم توقيف المجموعة أوقفت ،بكل من بومرداس وسطيف، وفي إطار حماية الحدود ومحاربة الجريمة المنظمة، حجزت مفارز للجيش وعناصر حرس الحدود وحرس الشواطئ، بالتنسيق مع مصالح الجمارك بكل من البيض وتلمسان وعين تموشنت وتندوف7 قناطير و28 كيلوغراما من الكيف المعالج، فيما ضبطت مفارز أخرى بالوادي ووهران، 9 قناطير من مادة التبغ، كما أوقفت مفارز للجيش بكل من تلمسان والوادي وتمنراست وبرج باجي مختار، 13 مهربا وحجزت7مركبات رباعية الدفع.

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