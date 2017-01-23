كتب كلمات "ليالي الحلمية" و"بوابة الحلواني" الشاعر المصري سيد حجاب في ذمة الله

غيب الموت الشاعر المصري سيد حجاب، مساء الأربعاء، بعد صراع طويل مع المرض، تسبب في دخوله المستشفى خلال الفترة الأخيرة وظل بها حتى توفي.

وأعلن الشاعر شوقي حجاب، شقيق الراحل عن وفاة شقيقه دون أية تفاصيل أخرى خاصة بموعد العزاء، ليرحل الشاعر، الذي كتب الكثير من القصائد والأغاني، عن عمر يناهز 77 عاما.

حجاب كتب الكثير من الأغنيات لعدد كبير من الأعمال الدرامية، أبرزها "أرابيسك" و"العائلة" و"المرسى والبحار" و"ليالي الحلمية"، كما قدم العديد من الأغنيات لعلي الحجار ومحمد منير، كما كان له عدد من الإصدارات الشعرية، أبرزها "صياد وجنينة."

ولم يغب سيد حجاب عن المشهد السياسي في مصر، خاصة عقب ثورة 25 من يناير، فيما غاب مؤخراً بسبب آلام المرض.